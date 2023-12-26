Ноутбуки Honor Magicbook X14 и X16 стали доступны с новым процессором

Ноутбуки Honor Magicbook X14 и X16 получили новый процессор Core i5-13420H. До этого ноутбуки оснащались процессором Core i5-13500H. Устройства оснащены крупным вентилятором с тонкими лопастями и двойными медными теплоотводящими трубками диаметром по 6 мм. Площадь системы охлаждения составляет 29 700 мм2.

Honor Magicbook X14 и X16 оборудованы матовым IPS-экраном с соотношением сторон 16:10 и яркостью 300 нит. Дисплей поддерживает фирменную технологию «защиты глаз при естественном освещении». Обеспечивается охват 100% цветового пространства sRGB.

Старшая модель получила новую аккумуляторную батарею емкостью 60 Втч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 65 Вт. Благодаря поддержке технологии Honor OS Turbo обеспечивается около 11 часов локального воспроизведения видео 1080р.

Ноутбуки Honor Magicbook X14 и X16 уже поступили в продажу в Китае по цене от $530 и $ 545 соответственно.