Google запустил новый домен верхнего уровня .meme для сайтов с мемами

Компания Google открыла регистрацию сайтов в доменной зоне .meme для физических лиц и предприятий. У пользователей есть возможность проверить желаемое имя и приобрести его, если оно свободно. Некоторые из имен обойдутся дороже, чем прочие.

Общедоступная регистрация доменов в зоне .meme по базовой цене откроется 5 декабря (в том числе и у сторонних регистраторов), а до этого момента есть возможность выкупать наиболее востребованные имена с некоторой единоразовой доплатой.

Заявка на создание домена .meme была подана Google десять лет назад. Компания считает этот домен идеальным для сайтов, посвященных мемам.

«Мемы отражают интернет-культуру и завоевали популярность среди миллионов людей. Теперь у них появилась возможность быть в собственной доменной зоне», — заявляет Google в своем блоге.

В доменной зоне .meme уже зарегистрировано несколько тематических сайтов. Среди них, крупнейшая мем-энциклопедия Know Your Meme (доступна по адресу knowyour.meme), сайт посвященный Nyan Cat (доступен по адресу nyancat.meme), платформа GIF-изображений зарегистрировала домены find.meme и create.meme, а некогда оказавшаяся мировой знаменитостью «Сердитая кошка» (Grumpy Cat), который не стало в 2019 году, продолжает жить по адресу grumpycat.meme. Для кошачьих мемов, кстати, тоже уже создан собственный сайт — Cat.Meme.

Цены на текущий момент варьируются в широком диапазоне — от $20 в год за pikachu.meme до $1690 в год за video.meme. Проверить доступность доменных имен, можно на специальном сайте get.meme.