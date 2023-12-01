NETTY2023 определяет номинантов, начато голосование

Стартовал процесс отбора номинантов среди участников Национальной Интернет-Премии NETTY.

В период с 1 по 7 декабря свой выбор сделают Экспертный совет (совет выбирает по три номинанта в каждой их основных номинации и подноминаций) и Виртуальное жюри (жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников и только в номинации «Выбор виртуального жюри»).

У интернет-пользователей также есть возможность повлиять на выбор номинантов зарегистрировавшись на сайте в качестве Виртуального жюри с помощью социального логина.

Итоговый список номинантов NETTY 2023 претендующих на победу в конкурсе будет объявлен 8 декабря. Основываясь на выборе Экспертного Совета и Виртуального Жюри, к финальному голосованию 8 декабря приступит Академия NETTY. Академия определит победителя премии в каждой из существующих номинаций.

Победители NETTY2023 официально объявляются на торжественной церемонии награждения 18 декабря. На церемонию приглашаются все номинанты премии.

В 2023 году в рамках NETTY будут оцениваться ресурсы среди сайтов, приложений и социальных страниц по следующим основным номинациям:

ГОСУДАРСТВО И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО

БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ФИНАНСЫ, БАНКИ И ФИНТЕХ

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ И КОММЕРЦИЯ

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ

ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ И ТУРИЗМ

ИНФОРМАЦИЯ И НОВОСТИ

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер – NAR.

Эксклюзивный партнёр – AzInTelecom.

Официальными партнерами премии выступают: компания SmartHost, компания Savalan, компания Renley.

Партнер номинации «Финансы, Банки и Финтех» компания Simbrella.

Информационные партнеры проекта: Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, Media.az, газета «Каспий», Baku.TV, Baku.ws, banks.az, Gilavar Foto Klubu, Baku Hit FM, Auto life Radio, Texnogid, Tech.az.

По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected].