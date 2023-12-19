Флагманский игровой смартфон Red Magic 9 Pro вышел на глобальном рынке

В конце ноября этого года в Китае был представлен флагманский игровой смартфон Red Magic 9 Pro, теперь устройство поступило на глобальный рынок. По техническим параметрам модель идентична китайской версии.

Основные характеристики смартфона: плоский AMOLED-экран диагональю 6,8 дюйма, разрешением 2480 х 1160 пикселей, частотой обновления изображения 120 Hz, процессор Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ LPDDR5X 12/16 Gb, ПЗУ UFS 4.0 256/512 Gb, тройная основная камера (50 Мп с OIS, широкоугольный объектив на 50 Мп и макро на 2 Мп), подэкранная фронтальная камера на 16 Мп, аккумулятор емкостью 6500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт, стереодинамики, аудиоразъем 3,5 мм, чип NFC, ИК-излучатель и операционная система Android 14 с оболочкой RedMagic OS 9.0.

Red Magic 9 Pro будет доступен в США, Европе и Великобритании по следующим ценам: версия на 12/256 Gb — $649/€649/£579, 16/512 Gb — $799/€799/£709. Для сравнения: в Китае аналогичные модификации стоят примерно $670 и $733 соответственно.

Прием предварительных заказов начнется с 27 декабря, открытые продажи — 3 января 2024 года.