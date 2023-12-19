Компания Lenovo провела в Баку мероприятие, посвященное итогам 2023 года

15 декабря в отеле Fairmont Baku прошло крупное отраслевое мероприятие Lenovo Day Baku, объединившее международных технологических вендоров и дистрибьюторов, а также поставщиков и системных интеграторов решений для центров обработки данных, edge-computing, облачных вычислений и корпоративных инфраструктурных решений Азербайджана.

В мероприятии приняли участие стратегические партнеры Lenovo, такие как AMD, Nutanix и Veeam, а также более 100 гостей. Конференция позволила узнать больше о ключевых тенденциях IТ-рынка, обсудить наиболее важные темы сегодняшнего дня и лучшие практики в области искусственного интеллекта для инновационного развития бизнеса. Также участники Lenovo Day ознакомились с портфелем лучших инфраструктурных продуктов и услуг Lenovo, которые способствуют повышению устойчивости бизнеса.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился директор Lenovo Global Technology Azerbaijan Расим Бахши. Он рассказал о глобальной стратегии компании Lenovo и ее подразделения ISG, в которой делается основной упор на раскрытии возможностей искусственного интеллекта с помощью предоставления комплексных решений и услуг для цифровой трансформации любой индустрии на любом этапе ее реализации. Также были отмечены успехи компании, операционная деятельность которой в Азербайджане началась в 2019 году. «За это время мы добились значительных успехов на рынке. Представляя в Азербайджане полное портфолио продуктов и решений Lenovo, мы занимаем лидирующие позиции как в рознице, так и в корпоративном секторе. К услугам наших заказчиков 4 авторизованных сервисных центра и более 20 сотрудников, в число которых входят сертифицированные инженеры», — отметил Расим Бахши.

Менеджер по продукту системы хранения данных Lenovo ISG Антон Котцов выступил с докладом на тему интеллектуального управления данными в средах с искусственным интеллектом. Доклад технического специалиста Lenovo ISG Артема Зыбина был посвящен серверным решениям Lenovo на базе процессоров AMD последнего поколения — AMD EPYC Zen4. В частности, Артем рассказал о преимуществах этой платформы и таких новинках, как системы ThinkSystem и ThinkAgile 3-го поколения. Кроме того, была представлена актуальная линейка Edge-серверов Lenovo ThinkEdge, предназначенных для периферийных вычислений, обеспечивающих превосходную производительность и надежность при размещении в сложных рабочих средах. Такие серверы применяются в различных отраслях, начиная от телекоммуникаций и производства до розничной торговли.

Выступление спикеров Lenovo было дополнено презентацией директора компании Fominov Consulting Юрия Фоминова, который познакомил участников форума с результатами успешного тестирования производительности серверов Lenovo на базе процессора AMD EPYC в реальном проекте.

Завершилась официальная часть мероприятия выступлением руководителя группы системных инженеров Veeam Виталия Савченко, который рассказал о стратегическом партнерстве компаний Lenovo, Nutanix и Veeam в создании решений для безопасного хранения данных. Также отметим, что в дeмонстрационной зоне форума были представлены технологические новинки из портфеля комплексных инфраструктурных решений и сервисов Lenovo.

В торжественной обстановке после окончания официальной части конференции состоялось награждение партнеров, показавших выдающиеся результаты в 2023 году. В номинации «Инновативный Партнер» обладателем приза стала компания Fominov Consulting, награда «Лучший Value Added партнер» заслуженно досталась BestComp Grour, а «Дистрибьютором года» стала компания DiVi. Также по итогам мероприятия среди участников были разыграны ценные призы, а позже гости и участники Lenovo Day смогли продолжить общение в неофициальной обстановке в Джаз-клубе отеля.