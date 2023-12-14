Год в TikTok в Азербайджане: прокручивая лучшие моменты 2023 года

Ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok подвела итоги 2023 года и собрала список самых ярких видео, выдающихся креаторов и главных хитов в Азербайджане.
Более 1 миллиарда людей по всему миру ежедневно заходят в TikTok, чтобы вдохновляться и вдохновлять других, делиться знаниями, создавать уникальный контент и просто поднимать настроение себе и друг другу.
В 2023 году наше сообщество в Азербайджане продолжало активно делиться творчеством и яркими моментами из жизни. Пользователи в стране стали все больше интересоваться познавательным контентом и создавать полезные видеоролики: они обменивались книжными рекомендациями, учили иностранные языки, готовили простые и аппетитные блюда, ставили спортивные рекорды и делились яркими впечатлениями из поездок. Уже заявившие о себе звезды продолжали свой творческий путь, а новые загорались еще ярче. Давайте вспомним, каким пользователи TikTok сделали этот год!
Популярные ролики в Азербайджане
- @dadlidir.az — невероятно аппетитный рецепт картофельных палочек
- @anarabdayev — портрет Криштиану Роналду от талантливого молодого художника из Азербайджана
- @husu_handmade — как сделать стильный клатч своими руками
- @nugzarkvirtiya — футбольный туториал о том, как сделать удар через себя в падении (bicycle kick)
- @arzu.ja — оформление гардероба и подборка красивых соломенных сумок
Прорыв года — креаторы, которые особенно ярко заявили о себе в 2023 году
- Харизматичная певица @nazdej набрала уже более 12 миллионов подписчиков
- @abbasov__eziz делится лайфхаками по починке неисправностей и уходу за автомобилем
- Рецепты от @badalovkanan впечатляют пользователей из Азербайджана и за его пределами своими размерами и эффектной подачей
- Фотограф @cavka.aeff завоевал любовь пользователей своим креативным подходом и роликами о закулисье фотосъемок
- @ayayuska снимают душевные и веселые видеоролики о семейных ценностях и совместных буднях
Местный бизнес: азербайджанские предприниматели, которые активно развиваются через TikTok
- @stylist_mehseti_official — профессиональный стилист создает для своих клиентов эстетичные образы и прически на любой вкус
- @toxucu_xanim_ — автор уютных вязанных колыбелей ручной работы и одежды для малышей
- @merci_baku2011 — бакинский ресторан креативно раскрывает в TikTok позиции меню и показывает атмосферу заведения, привлекая новых посетителей
- @artvarium.az — магазин аквариумов показывает, какие красивые подводные обитатели могут поселиться у вас дома
- @anar.9400 — магазин запчастей для велосипедов делится в TikTok рекомендациями по уходу и ремонту
УчисьвTikTok — самые интересные познавательные ролики Азербайджана
- @ana_dilimde_danis_ — преподаватель азербайджанского языка рассказывает об упражениях, которые помогут улучшить произношение
- @azadla.ispanca — урок испанского по испанским песням
- @dilarakazim — обзор на книгу от популярной певицы и представительницы Азербайджана на песенном конкурсе «Евровидение-2014» Диляры Кязимовой
- @blackboxpro — литературная подборка: 5 научно-популярных книг, рекомендованных к прочтению
- @azerbaycanvedunyatebieti — как приготовить вкуснейшие ребрышки на открытом огне
Главные хиты — музыкальные произведения, которые слушали пользователи в Азербайджане в этом году
- Ravi İncigöz — Maşallah
- Röya — Bahar
- Semicenk & Doğu Swag — Pişman Değilim
- Miro — Həyatımın Parçası
- Saybu Swag & OGB & Kazım Can — Oğru
- Sibel Can — Ölürüm
- Vüqar Biləcəri — Qoyublar Sənin Üçün — Remix
- Ayxan Dəniz — Nu Paqadi
- Afshin Azari — Ona Deyin
- Misha Xramovi — Gaichite
Еда на репите — кулинарные рецепты, полюбившиеся пользователям в стране
- @badalovkanan — улов мечты любого рыбака, приготовленный на огне по авторскому рецепту
- @nigul_asgar — рецепт жаренных яиц с томатами — как в ресторане
- @khayalcan_chef — аппетитный и простой в приготовлении балык экмек по-турецки
- @narmincooks — ролл из курицы со сладким чилли — готовим (и едим) всей семьей
- @ulviyyaasadli — вкуснейшая закуска: намазка на хлеб из чеснока и зелени
Как TikTok вдохновлял сообщество пользователей в Азербайджане
TikTok давал возможность делиться знаниями
Познавательный контент в TikTok активно набирает популярность среди пользователей в Азербайджане.
Феномен Booktok стал сенсацией во всем мире: если изначально несколько книжных энтузиастов делились своими книжными рекомендациями в ТикТок, то сейчас это крупнейшее онлайн-сообщество любителей книг в мире, а у контента по хэштегу BookTok более 200 млрд просмотров! Специально для пользователей в Азербайджане мы локализовали Boktok, создав #kitabfest — проект, посвященный чтению и литературе и призванная вдохновить пользователей по всей стране больше читать, обмениваться книжными рекомендациями, открывать для себя новую литературу и стать частью огромного сообщества любителей книг в TikTok. Видеоролики о литературе в рамках проекта набрали уже более 17 миллионов просмотров.
Кроме того, этим летом TikTok пригласил пользователей в Азербайджане отмечать Всемирный день книголюбов и делиться видеороликами о своей любви к чтению по хештегу #booktokazerbaijan. Видеоролики в рамках инициативы набрали более 13 миллионов просмотров. Таким образом, суммарно видео о литературе в Азербайджане посмотрели уже более 30 миллионов раз.
Поддерживал местных предпринимателей
TikTok — это платформа не только для талантливых авторов, но и малого бизнеса. Локальные предприниматели получают возможность заявить о себе и получить потенциальных клиентов без каких-либо вложений, просто создавая вовлекающий контент в ТикТок. В этом году совместно с Агентством инноваций и цифрового развития (IRIA) в Азербайджане TikTok запустил инициативу Startup Academy. В рамках Академии эксперты TikTok рассказали представителям инновационных стартапов, как создавать на платформе интересный и креативный контент, который поможет узнать об их товарах и услугах тысячам людей. В программе приняли участие 32 стартапа из Азербайджана и Узбекистана.
Заботился о безопасности и благополучии пользователей
TikTok ставит в приоритет безопасность сообщества платформы, а также стремится формировать и поддерживать комфортную среду для творчества пользователей в Азербайджане. Для этого платформа использует сочетание инновационных технологий и экспертов для выявления и принятия мер относительно контента, который нарушает наши Правила сообщества. Сейчас за безопасность в TikTok отвечает уже более 40.000 профильных сотрудников по всему миру.
TikTok регулярно публикует информацию об удаленных видеороликах и аккаунтах, чтобы обеспечивать прозрачность и подотчетность своему сообществу. Так, только за первую половину 2023 года в Азербайджане было удалено 760 тысяч видеороликов, нарушающих Правила сообщества TikTok.
TikTok продолжит работать над обеспечением безопасности пользователей платформы и вдохновлять пользователей в Азербайджане создавать еще больше креативного и познавательного контента.
Итоги года в TikTok по всему миру можно найти на новостном портале TikTok.