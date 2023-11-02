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2 ноября, 2023
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ZTE U10S Pro — стильный портативный Wi-Fi-роутер с информативным дисплеем

ZTE U10S Pro

Компания ZTE выпустила портативный Wi-Fi-роутер под названием U10S Pro. Устройство поддерживает стандарт Wi-Fi 6, работает в мобильных сетях LTE и может подключать к интернету до 32 устройств. Габариты новинки составляют 108 × 59,8 × 18,9 мм.

ZTE U10S Pro

U10S Pro обеспечивает максимальную пропускную способность 229 Мбит/с. Встроенная батарея на 3000 мАч обеспечивает автономность до 10 часов в зависимости от нагрузки.

Маршрутизатор оснащен цветным экраном, который отображает текущую скорость соединения, количество израсходованного трафика и его лимит, время и дату, заряд АКБ, уровень сигнала и количество подключенных пользователей.

Подключать устройства к U10S Pro можно также с помощью сканирования QR-кода на дисплее роутера.

ZTE U10S Pro уже поступил в продажу в Китае по цене $34. Сроки начала глобальных продаж производитель пока не назвал.

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