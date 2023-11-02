Alibaba выпустила мощную ИИ-модель Tongyi Qianwen 2.0

На ежегодной конференции Apsara Conference, посвященной современным технологиям, Alibaba Cloud, облачное подразделение китайского гиганта Alibaba Group, объявило о запуске большой языковой модели (LLM) следующего поколения Tongyi Qianwen 2.0.

«Новая ИИ-платформа демонстрирует замечательные способности в понимании сложных языковых инструкций, копирайтинге, рассуждениях, запоминании и предотвращении галлюцинаций (выдумывания фактов)», — говорится в пресс-релизе компании.

Сообщается, что новая версия имеет несколько сотен миллиардов параметров, что делает ее одной из самых мощных ИИ-моделей в мире по этому показателю. В специализированных тестах по многозадачному пониманию языка, в арифметических и математических задачах Tongyi Qianwen 2.0 превзошел некоторые ведущие языковые модели. Новая модель ИИ уже доступна через сайт, мобильные приложения и через API для разработчиков.

Также Alibaba выпустила восемь ИИ-моделей узкой специализации для повышения эффективности бизнеса и производства, индустрии развлечений, финансов, здравоохранения и юридической сферы. Кроме того, была анонсирована облачная вычислительная платформа для обучения ИИ.

В пресс-релизе отмечается, что в настоящее время 80% китайских технологических компаний и половина ИИ-компаний работают на облачной платформе Alibaba Cloud.