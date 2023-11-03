AMD представила первые потребительские процессоры с ядрами Zen 4c

Компания AMD представила мобильные процессоры Ryzen 5 7545U и Ryzen 3 7440U. Это первые потребительские процессоры, в которых используются малые ядра Zen 4c. Новинки предназначены для использования в тонких и компактных ноутбуках. Процессоры формально относятся к линейке Ryzen 7040U, но неформально их называют Phoenix2. Так как кристалл Phoenix2 содержит меньше ядер, чем кристалл Phonenix, то среди новых APU не может быть восьмиядерных моделей.

В процессорах используются комбинации из двух обычных ядер Zen 4 и до четырех компактных ядер Zen 4c. Ryzen 5 7545U содержит шесть ядер (12 потоков) с частотой 3,2-4,9 GHz, iGPU Radeon 740M и имеет TDP 15-30 Вт. Ryzen 3 7440U предлагает четыре ядра (8 потоков) с частотой 3,0-4,7 GHz, iGPU Radeon 740M и имеет TDP 15-30 Вт.

Ядра Zen 4c являются малыми физически, так как они примерно на 35% меньше ядер Zen 4. При этом технических отличий практически нет. Если у Intel большие и малые ядра опираются на совершенно разные архитектуры, а малые не поддерживают многопоточность, то у AMD малые ядра поддерживают SMT и имеют в основе ту же архитектуру.

Но есть некоторые нюансы. Ядра Zen 4c, судя по всему, не могут работать на столь же высоких частотах, как Zen 4. При этом AMD не указывает частоты для ядер Zen 4c. Если разница большая, то, вероятно, APU Phoenix2 будут несколько медленнее, чем оригинальные Phoenix при идентичной конфигурации. Кроме того, наличие ядер Zen 4c не требует от операционной системы задействования планировщика задач, за управление ядрами отвечает программное обеспечение чипсета AMD. Оно дает команды планировщику Windows выбирать ядра Zen 4 в данных процессорах как предпочтительные и выставлять приоритет их использования, поскольку они дольше способны работать с высокой тактовой частотой.

Встроенная графика Radeon 740M в составе процессоров Phoenix 2 базируется на архитектуре RDNA 3, однако игровой ее нельзя назвать. Графики будет достаточно лишь для работы в среде Windows 11, запуска веб-страниц, а также просмотра видео форматов AV1 и HEVC. В составе iGPU процессоров Phoenix 2 есть четыре исполнительных блока графики (256 потоковых процессоров). Также есть блоки ускорения ИИ. Стоит отметить, что Phoenix 2 отличаются отсутствием встроенного ИИ-ускорителя XDNA с уровнем производительности 16 TOPS, поэтому новые процессоры не имеют поддержки Ryzen AI в отличие от других моделей серии Ryzen 7040U (Phoenix).

Ноутбуки с процессорами Ryzen 5 7545U и Ryzen 3 7440U в ближайшие недели поступят в продажу.