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15 ноября, 2023
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Xiaomi SU7 — первый электромобиль китайского бренда

Xiaomi SU7

Компания Xiaomi подала заявку на получение лицензии для продажи своего дебютного электромобиля в Китае, получившего название Xiaomi SU7. Появились фотографии машины и подробные характеристики.

Xiaomi SU7

В заявке указано, что электромобиль будет производиться по контракту компанией Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC). Xiaomi SU7 представляет собой электрический седан с размерами 4997 х 1963 х 1455 мм при колесной базе в 3000 мм. Будет два варианта колес: 19 и 20 дюймов, характеристики шин — 245/45 R19 и 245/40 R20 соответственно.

Xiaomi показала две версии электромобиля: одна с лидаром, расположенным над лобовым стеклом, другая — без него. На кузове есть множество камер для автономного вождения. Кроме того, машина получит функцию распознавания владельца по лицу, также она будет оснащена функцией ETC — системой, которая позволяет водителям автоматически платить за проезд на платных дорогах, не останавливая автомобиль.

Xiaomi SU7

Xiaomi SU7 будет выпущен с двумя вариантами силовой установки: заднеприводная версия с двигателем мощностью 220 кВт и полноприводная на 495 кВт (220 кВт + 275 кВт). Электродвигатель производит United Automotive Electronics Co., Ltd. Аккумуляторный блок поставляется BYD для более дешевой комплектации и CATL для более дорогого варианта. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч для базовой комплектации и 265 км/ч для более дорогой. В продажу поступят три версии: SU7, SU7 Pro и SU7 Max.

Серийное производство Xiaomi SU7 должно начаться в декабре 2023 года, а старт поставок планируется уже в феврале 2024 года. Цены пока не объявлены.

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