Профиль Threads теперь можно удалить отдельно от аккаунта Instagram

Ранее удалить профиль Threads можно было только при удалении учетной записи из Instagram. Теперь разработчики из Meta Platforms добавили возможность удаления профиля Threads без необходимости удалять связанный с ним аккаунт в Instagram.

Возможность удаления профиля Threads стало ответом на многочисленные жалобы пользователей, которые были недовольны тем, что вместе с ним предлагалось удалить связанный аккаунт в Instagram.

Получить доступ к этой функции можно в меню настроек, воспользовавшись новым разделом «Удалить или деактивировать профиль». На данный момент функция находится на стадии распространения, поэтому она может быть доступна не всем пользователям соцсети. Кроме того, если пользователи не хотят навсегда удалять профиль Threads, то они могут деактивировать его.

Также объявлено о появлении опции отключения автоматической публикации постов Threads в принадлежащих Meta соцсетях Facebook и Instagram.