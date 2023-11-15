spot_img
15 ноября, 2023
ДомойСайтыСоциальные сервисыПрофиль Threads теперь можно удалить отдельно от аккаунта Instagram

Профиль Threads теперь можно удалить отдельно от аккаунта Instagram

Threads

Ранее удалить профиль Threads можно было только при удалении учетной записи из Instagram. Теперь разработчики из Meta Platforms добавили возможность удаления профиля Threads без необходимости удалять связанный с ним аккаунт в Instagram.

Возможность удаления профиля Threads стало ответом на многочисленные жалобы пользователей, которые были недовольны тем, что вместе с ним предлагалось удалить связанный аккаунт в Instagram.

Получить доступ к этой функции можно в меню настроек, воспользовавшись новым разделом «Удалить или деактивировать профиль». На данный момент функция находится на стадии распространения, поэтому она может быть доступна не всем пользователям соцсети. Кроме того, если пользователи не хотят навсегда удалять профиль Threads, то они могут деактивировать его.

Также объявлено о появлении опции отключения автоматической публикации постов Threads в принадлежащих Meta соцсетях Facebook и Instagram.

Предыдущая статья
Xiaomi SU7 — первый электромобиль китайского бренда
Следующая статья
ИИ от Google DeepMind превзошел по точности традиционный прогноз погоды
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,099ФанатыМне нравится
1,016ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»