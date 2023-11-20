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21 ноября, 2023
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ViewSonic выпустил лазерный проектор LX700-4K для консолей Xbox

Viewsonic LX700-4K

Компания Viewsonic представила новый лазерный 4K-проектор LX700-4K из линейки «Designed for Xbox». Устройство в первую очередь ориентировано для геймеров — владельцев консолей Xbox.

Viewsonic LX700-4K способен выдавать картинку в разрешении до 4K диагональю до 300 дюймов. Максимальная яркость проекции составляет 3500 люмен, частота обновления — 240 Hz при 1080p и 120 Hz при 1440p, время задержки — 4,2 мс. Есть поддержка стандартов HDR и HLG.

Заявленный ресурс источника света — до 30 000 часов. Проектор оснащен оптическим зумом 1.36x, вертикальной и горизонтальной коррекцией трапецеидальных искажений, функцией lens-shift для смещения изображения.

Для подключения консоли или другого источника сигнала предусмотрены порты HDMI (один с поддержкой eARC), USB Type-A и аудиовыход 3,5 мм. Встроен динамик мощностью 15 Вт. Поддерживаются внешние медиаплееры и приставки.

Лазерный проектор Viewsonic LX700-4K поступит в продажу на европейском рынке в декабре по цене €1197

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