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24 ноября, 2023
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В Epic Games Store началась раздача приключения Deliver Us Mars

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать научно-фантастическое приключение Deliver Us Mars. Акция будет действовать до 30 ноября в 20:00 по бакинскому времени.

Deliver Us Mars — это продолжение Deliver Us The Moon. Сюжет сиквела разворачивается спустя девять лет после финала первой части. Игра рассказывает о девушке по имени Кэти Йохансо, которая отправляется выполнять опасную миссию по возвращению ковчегов колонизаторов, угнанных преступной группировкой.

Средний рейтинг Deliver Us Mars на Metacritic составляет 69 баллов из 100, а в Steam она получила 73% положительных отзывов.

На следующей неделе в Epic Games Store можно будет бесплатно забрать две игры: Jitsu Squad и Mighty Fight Federation.

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