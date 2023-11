В Epic Games Store началась раздача приключения Deliver Us Mars

В Epic Games Store можно бесплатно забрать научно-фантастическое приключение Deliver Us Mars. Акция будет действовать до 30 ноября в 20:00 по бакинскому времени.

Deliver Us Mars — это продолжение Deliver Us The Moon. Сюжет сиквела разворачивается спустя девять лет после финала первой части. Игра рассказывает о девушке по имени Кэти Йохансо, которая отправляется выполнять опасную миссию по возвращению ковчегов колонизаторов, угнанных преступной группировкой.



Средний рейтинг Deliver Us Mars на Metacritic составляет 69 баллов из 100, а в Steam она получила 73% положительных отзывов.

На следующей неделе в Epic Games Store можно будет бесплатно забрать две игры: Jitsu Squad и Mighty Fight Federation.