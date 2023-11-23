Представлены Honor 100 и 100 Pro с топовой камерой и «немерцающим» экраном

Компания Honor представила новую серию смартфонов Honor 100, в которую вошли базовая модель и Pro-версия. Обе новинки предлагают процессоры Qualcomm, топовую камеру и так называемый «немерцающий» экран. Как отмечают представители компании, новая серия предлагает качество съемки на «уровне зеркальной камеры».

Honor 100 оборудован изогнутым OLED-экраном диагональю 6,7 дюйма, разрешением 2700×1224 пикселей и кадровой частотой 120 Hz. Дисплей немерцающий, так как частота регулировки ШИМ составляет 3840 Hz. Пиковая яркость достигает 2600 нит, есть сертификация TÜV Rheinland. Заявлен 100% охват DCI-P3. Аппарат стал первым в мире смартфоном на базе недавно представленного процессора Snapdragon 7 Gen 3. Компания уверяет, что эта модель вполне подходит для игр. Объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять до 16 Gb, емкость накопителя – до 512 Gb.

В основной камере два модуля – 50 Мп (Sony IMX906, 1/1,56″, f/1.95, OIS) и 12 Мп (широкоугольный объектив, f/2.2, угол обзора 112 градусов, автофокус, макро 2,5 см). Поддерживается цифровой зум 10х, запись видео в 4К. Фронтальная камера разрешением 50 Мп (f/2.1, запись видео в 4К, EIS). Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью 100 Вт, но беспроводной зарядки нет.

Цены на Honor 100: 12/256 Gb – $350, 16/256 Gb – $390, 16/512 Gb – $420.

Honor 100 Pro получил экран диагональю 6,78 дюйма разрешением 2700 × 1224 пикселей. Остальные характеристики дисплея такие же, как и у базовой модели. В основе аппарата лежит флагманский процессор прошлого поколения Snapdragon 8 Gen 2, до 16 Gb ОЗУ, до 1 Tb ПЗУ.

Основная камера тройная: 50 Мп (Sony IMX906, 1/1,56″, f/1.95, OIS), 12 Мп (широкоугольный объектив, f/2.2, угол обзора 112 градусов, автофокус, макро 2,5 см) и 50 Мп (телефото, f/2.4, OIS). Поддерживается цифровой зум 50х, запись видео в 4К. Сдвоенная фронтальная камера получила 50 Мп сенсор (Sony IMX816, f/2.0, RAW, запись видео в 4К, EIS) и 2 Мп (датчик глубины). Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную 66 Вт.

Цены на Honor 100 Pro: 12/256 Gb – $475, 16/256 Gb – $515, 16/512 Gb – $560, 16 Gb/1 Tb – $615.

Также устройства получили поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB Type-C (USB 2.0), две nanoSIM-карты, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев. Габариты и вес Honor 100 составляют 161,9 х 74,1 х 7,8 мм, 183 гр., Honor 100 Pro — 163,7 x 74,7 x 8,2/8,5 мм (стекло/кожа), 195 гр. Используется на Android 13 с интерфейсом MagicOS 7.2. Смартфоны представлены в четырех расцветках корпуса — черной, белой, лиловой и синей.