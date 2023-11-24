Объявлены игровые чемпионаты на Gamesummit

GameSummit анонсирует мероприятие Winter Baku 2023, которое пройдет в отеле Flame Towers 9 декабря 2023 года. Это прекрасная возможность для любителей видеоигр принять участие в соревнованиях и в развитии игрового сообщества. В рамках мероприятия пройдут чемпионаты по нескольким популярным играм:
- Fortnite
- Valorant
- Counter Strike 2
- Mortal Kombat 1
- EA Sports FC 24
- Dota 2
- League of Legends
- Tekken 7
Для участия в этих игровых соревнованиях игрокам необходимо заранее зарегистрироваться. Всем заинтересованным следует обращаться непосредственно к организаторам. Процесс регистрации необходим для обеспечения качественной организации мероприятия.
GameSummit Winter Baku 2023 — это больше, чем просто игровое соревнование; это праздник игровой культуры, предлагающий фанатам платформу для общения и обмена своей страстью к киберспорту и видеоиграм в целом.
Все вопросы, связанные с организацией мероприятия, можно задать на официальных страницах мероприятия в социальных сетях:
https://www.instagram.com/gamesummitai