Объявлены игровые чемпионаты на Gamesummit

GameSummit анонсирует мероприятие Winter Baku 2023, которое пройдет в отеле Flame Towers 9 декабря 2023 года. Это прекрасная возможность для любителей видеоигр принять участие в соревнованиях и в развитии игрового сообщества. В рамках мероприятия пройдут чемпионаты по нескольким популярным играм:

Fortnite

Valorant

Counter Strike 2

Mortal Kombat 1

EA Sports FC 24

Dota 2

League of Legends

Tekken 7

Для участия в этих игровых соревнованиях игрокам необходимо заранее зарегистрироваться. Всем заинтересованным следует обращаться непосредственно к организаторам. Процесс регистрации необходим для обеспечения качественной организации мероприятия.

GameSummit Winter Baku 2023 — это больше, чем просто игровое соревнование; это праздник игровой культуры, предлагающий фанатам платформу для общения и обмена своей страстью к киберспорту и видеоиграм в целом.

Все вопросы, связанные с организацией мероприятия, можно задать на официальных страницах мероприятия в социальных сетях:

https://www.instagram.com/gamesummitai

https://t.me/GameSummit