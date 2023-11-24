spot_img
24 ноября, 2023
ДомойSoftwareИгрыОбъявлены игровые чемпионаты на Gamesummit

Объявлены игровые чемпионаты на Gamesummit

Gamesummit

GameSummit анонсирует мероприятие Winter Baku 2023, которое пройдет в отеле Flame Towers 9 декабря 2023 года. Это прекрасная возможность для любителей видеоигр принять участие в соревнованиях и в развитии игрового сообщества. В рамках мероприятия пройдут чемпионаты по нескольким популярным играм:

  • Fortnite
  • Valorant
  • Counter Strike 2
  • Mortal Kombat 1
  • EA Sports FC 24
  • Dota 2
  • League of Legends
  • Tekken 7

Для участия в этих игровых соревнованиях игрокам необходимо заранее зарегистрироваться. Всем заинтересованным следует обращаться непосредственно к организаторам. Процесс регистрации необходим для обеспечения качественной организации мероприятия.

GameSummit Winter Baku 2023 — это больше, чем просто игровое соревнование; это праздник игровой культуры, предлагающий фанатам платформу для общения и обмена своей страстью к киберспорту и видеоиграм в целом.

Все вопросы, связанные с организацией мероприятия, можно задать на официальных страницах мероприятия в социальных сетях:

https://www.instagram.com/gamesummitai

https://t.me/GameSummit

Предыдущая статья
В Epic Games Store началась раздача приключения Deliver Us Mars
Следующая статья
Кому он нужен? 5 мифов о паролях и как подобрать по-настоящему эффективный
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,099ФанатыМне нравится
1,017ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
709ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»