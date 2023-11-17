В 2024 году Amazon запустит онлайн-продажи автомобилей Hyundai

Компания Amazon, в рамках программы «стать магазином всех товаров», во второй половине 2024 года начнет онлайн-продажи автомобилей. Клиенты компании получат возможность не только приобрести машину, но и докупить к ней все необходимые товары и запчасти, прежде чем заказ будет доставлен через местный дилерский центр. Пока что услуга будет доступна только в США. В тестовом режиме выбор автомобилей будет ограничен маркой Hyundai.

Как отмечается в совместном заявлении Amazon и Hyundai, покупатели смогут воспользоваться привычным набором фильтров для поиска доступных к продаже автомобилей в окрестностях региона проживания в США. В силу наличия американской законов, решительно защищающих интересы дилеров в большинстве штатов, конечную сделку покупателям придется оформлять с каким-то из автосалонов. Но благодаря Amazon, выбор и поиск автомобиля будет более быстрым и удобным.

В рамках стратегического партнерства, Hyundai будет пользоваться облачной инфраструктурой AWS для обработки своих служебных данных, а с 2025 года будет интегрировать во все новые модели дочерних марок поддержку Amazon Alexa. Отдельные функции голосового ассистента будут доступны автовладельцам даже в том случае, если в конкретный момент времени не будет связи с интернетом.