Nar обучает местных IТ-специалистов

Для развития местных IТ-профессионалов в стране мобильный оператор Nar проводит регулярные тренинги в Азербайджанском Техническом Университете (AzTU). На этот раз тренинги прошли в GSM лаборатории Nar в AzTU.

Программа тренингов, специально разработанная для отобранных студентов с особыми знаниями и навыками, включала в себя такие темы, как инфраструктура мобильной связи, мобильная технология пятого поколения, Интернет вещей, машинное взаимодействие и современные коммуникационные технологии.

Созданные опытной технической командой Nar, тренинги направлены на то, чтобы помочь студентам учиться у практиков отрасли и делиться своими практическими знаниями с товарищами-студентами. Более того, студенты получили прямую возможность получить представление о своей будущей карьере от технических экспертов Nar.

Стратегическое партнерство между Nar и AzTU, подкрепленное меморандумом, длится уже более десяти лет. В соответствии с этим меморандумом, GSM лаборатория Nar в AzTU обеспечивает возможность студентам изучать мобильные коммуникационные устройства на территории университета.

Nar стремится оснастить студентов, изучающих IТ и технические дисциплины, необходимыми навыками для успешной карьеры в азербайджанском рынке телекоммуникаций. Эта цель достигается путем предоставления технической поддержки и обмена практическими знаниями.

Дополнительную информацию о проектах Nar вы можете найти на сайте nar.az/projects.