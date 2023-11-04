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4 ноября, 2023
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Спутниковый интернет Starlink перестал быть убыточным

Starlink

Генеральный директор SpaceX Илон Маск (Elon Musk) заявил, что сервис Starlink достиг «безубыточного денежного потока». По его словам, на долю Starlink сейчас приходится бо́льшая часть всех активных спутников на околоземной орбите.

Это значительное достижение для компании, особенно учитывая то, что в прошлом году Маск заявил, что Starlink «все еще теряет деньги». Тогда он сказал, что главная цель его бизнеса — «не обанкротиться».

А в 2021 году Маск заявил, что SpaceX выделит и выведет Starlink на биржу, как только денежный поток подразделения станет достаточно предсказуемым.

С 2019 года Starlink увеличил свою сеть на низкой околоземной орбите примерно до 5000 спутников, позиционируя себя как крупнейший в мире спутниковый оператор и конкурент компаниям Viasat и OneWeb. Маск стремился сделать бизнес-подразделение Starlink важнейшим источником дохода для финансирования более капиталоемких проектов SpaceX, таких как Starship.

В прошлом году доходы Starlink выросли более чем в шесть раз — до $1,4 млрд., но пока не достигли целевых показателей, установленных Маском.

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