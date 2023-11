Спутниковый интернет Starlink перестал быть убыточным

Генеральный директор SpaceX Илон Маск (Elon Musk) заявил, что сервис Starlink достиг «безубыточного денежного потока». По его словам, на долю Starlink сейчас приходится бо́льшая часть всех активных спутников на околоземной орбите.

Excited to announce that @SpaceX @Starlink has achieved breakeven cash flow! Excellent work by a great team.

Starlink is also now a majority of all active satellites and will have launched a a majority of all satellites cumulatively from Earth by next year.

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2023