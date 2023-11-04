Google запустил новый домен верхнего уровня — .ing

Google Registry запустил домен верхнего уровня .ing, который уже доступен в рамках периода раннего доступа.

На данное время за него нужно заплатить «дополнительную единовременную плату». Стоимость будет снижаться ежедневно до 5 декабря. После домен официально станет общедоступным.

Теперь можно создавать запоминающиеся и неординарные названия сайтов. Цены варьируются в широком диапазоне. Некоторые распространенные слова с окончанием -ing стоят очень дорого. Но есть варианты по весьма доступной цене.

Google также работает над «мемным» доменом .meme. Ранний доступ к нему откроется 28 ноября, а с 5 декабря он станет доступен всем желающим.