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4 ноября, 2023
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Google запустил новый домен верхнего уровня — .ing

Google

Google Registry запустил домен верхнего уровня .ing, который уже доступен в рамках периода раннего доступа.

На данное время за него нужно заплатить «дополнительную единовременную плату». Стоимость будет снижаться ежедневно до 5 декабря. После домен официально станет общедоступным.

Теперь можно создавать запоминающиеся и неординарные названия сайтов. Цены варьируются в широком диапазоне. Некоторые распространенные слова с окончанием -ing стоят очень дорого. Но есть варианты по весьма доступной цене.

Google также работает над «мемным» доменом .meme. Ранний доступ к нему откроется 28 ноября, а с 5 декабря он станет доступен всем желающим.

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