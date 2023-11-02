Sony назвала бесплатные игры для подписчиков PS Plus в ноябре

Компания Sony опубликовала список бесплатных игр, которые в ноябре будут доступны для подписчиков базового PlayStation Plus.

В этот раз подписчикам вновь раздадут три проекта:

Mafia 2: Definitive Edition (PS4) — переиздание знаменитого экшена от третьего лица, рассказывающего историю Вито Скалетто. В него входит основная игра с некоторыми графическими улучшениями и всеми вышедшими для проекта дополнениями.

Dragon Ball: The Breakers (PS4) — сетевой экшен по культовой вселенной Dragon Ball.

Aliens: Fireteam Elite (PS4 и PS5) – тактический шутер от третьего лица во вселенной «Чужого». Троим игрокам предстоит сдержать натиск некроморфов, исследуя новую планету LV-895 и сражаясь с монстрами.

Все три игры будут доступны уже 7 ноября.