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2 ноября, 2023
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Sony назвала бесплатные игры для подписчиков PS Plus в ноябре

Sony

Компания Sony опубликовала список бесплатных игр, которые в ноябре будут доступны для подписчиков базового PlayStation Plus.

В этот раз подписчикам вновь раздадут три проекта:

  • Mafia 2: Definitive Edition (PS4) — переиздание знаменитого экшена от третьего лица, рассказывающего историю Вито Скалетто. В него входит основная игра с некоторыми графическими улучшениями и всеми вышедшими для проекта дополнениями.
  • Dragon Ball: The Breakers (PS4) — сетевой экшен по культовой вселенной Dragon Ball.
  • Aliens: Fireteam Elite (PS4 и PS5) – тактический шутер от третьего лица во вселенной «Чужого». Троим игрокам предстоит сдержать натиск некроморфов, исследуя новую планету LV-895 и сражаясь с монстрами.

Все три игры будут доступны уже 7 ноября.

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