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2 ноября, 2023
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Пользователи LinkedIn смогут найти работу с помощью ИИ-консультанта

LinkedIn

Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn предложила владельцам подписки Premium новую функцию. Основанный на алгоритмах искусственного интеллекта консультант по трудоустройству поможет найти, изучить вакансии и подать заявки на них. Пока что функция доступна в формате бета-версии для ограниченного числа Premium-пользователей.

Ранее администрация платформы сообщила, что ее пользовательская база выросла до 1 млрд. человек, а число ИИ-функций возрастет.

LinkedIn, принадлежащая Microsoft, ранее уже экспериментировала с другими ИИ-функциями. Например, в середине марта в соцсети появилась возможность составить описание для профиля при помощи ИИ.

Новая функция обещает более высокую персонализацию. На начальном этапе система предложит сводку на основе длинного описания должности и оценит, подходит ли она конкретному пользователю, основываясь на данных его профиля в LinkedIn. Она предложит подчеркнуть опыт работы по тому или иному направлению, а также даст рекомендации, как наполнить профиль, чтобы он выглядел более привлекательно для нанимателей.

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