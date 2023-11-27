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28 ноября, 2023
ДомойAI / MLИлон Маск анонсировал интеграцию чат-бота Grok в соцсеть X

Илон Маск анонсировал интеграцию чат-бота Grok в соцсеть X

Grok

Илон Маск объявил, что фирменный чат-бот Grok на базе системы искусственного интеллекта будет интегрирован с платформой X в ближайшее время. «Через несколько недель мы добавим кнопку «Grok, анализ!» под публикациями в социальной сети X», — написал Маск.

Grok, который можно назвать прямым конкурентом для ChatGPT, был представлен в начале ноября этого года. Это первая разработка компании xAI Corp., которую Илон основал в апреле 2023.

Чат-бот предназначен для того, чтобы отвечать практически на все вопросы и, что гораздо сложнее, даже подсказывать, какие вопросы задавать. Отдельный акцент сделан на чувство юмора.

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