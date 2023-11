Илон Маск анонсировал интеграцию чат-бота Grok в соцсеть X

Илон Маск объявил, что фирменный чат-бот Grok на базе системы искусственного интеллекта будет интегрирован с платформой X в ближайшее время. «Через несколько недель мы добавим кнопку «Grok, анализ!» под публикациями в социальной сети X», — написал Маск.

In a few weeks, we will add a “Grok, analysis!” button under 𝕏 posts pic.twitter.com/p9NyLZkYrr

— Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2023