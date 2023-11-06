spot_img
7 ноября, 2023
ДомойТехнологииСмартфоныSamsung представил 50 Мп датчик изображения ISOCELL GNK

Samsung представил 50 Мп датчик изображения ISOCELL GNK

Samsung ISOCELL GNK

Компания Samsung представила датчик изображения для смартфонов ISOCELL GNK с разрешением 50 Мп. Модель стала приемником GN1. Новый сенсор обладает улучшенными возможностями записи видео и более широким динамическим диапазоном для фотографий.

Samsung ISOCELL GNK

Оптический формат сенсора составляет 1/1,30 дюйма (против 1/1,31″ у GN1), размер пикселя — 1,2 мкм. Поддерживается запись видео 8К 30 к/с, 4К 120 к/с и Full HD 240 к/с для создания замедленных роликов. ISOCELL GNK, благодаря внедрению Dual Pixel Pro (фазовый автофокус) и передовой технологии HDR, обеспечивает существенные улучшения с точки зрения динамического диапазона — до 102 дБ.

Кроме того, в сенсоре используется технология Smart-ISO Pro на основе одного кадра, в результате чего изображения получаются с глубиной цвета до 14 бит, что приводит к более ярким и динамичным цветам на фотографиях. Используется три различных режима ISO для минимизации артефактов движения на снятых изображениях.

Samsung пока не объявил, какие смартфоны получат новый 50 Мп сенсор ISOCELL GNK. Вероятно, это будут модели серии Galaxy S24.

 

Предыдущая статья
В Баку прошло мероприятие «SAP Discovery Day Baku»
Следующая статья
Соцсеть X начала продажу заброшенных аккаунтов по цене от $50 000
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,103ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,085ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»