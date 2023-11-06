Samsung представил 50 Мп датчик изображения ISOCELL GNK

Компания Samsung представила датчик изображения для смартфонов ISOCELL GNK с разрешением 50 Мп. Модель стала приемником GN1. Новый сенсор обладает улучшенными возможностями записи видео и более широким динамическим диапазоном для фотографий.

Оптический формат сенсора составляет 1/1,30 дюйма (против 1/1,31″ у GN1), размер пикселя — 1,2 мкм. Поддерживается запись видео 8К 30 к/с, 4К 120 к/с и Full HD 240 к/с для создания замедленных роликов. ISOCELL GNK, благодаря внедрению Dual Pixel Pro (фазовый автофокус) и передовой технологии HDR, обеспечивает существенные улучшения с точки зрения динамического диапазона — до 102 дБ.

Кроме того, в сенсоре используется технология Smart-ISO Pro на основе одного кадра, в результате чего изображения получаются с глубиной цвета до 14 бит, что приводит к более ярким и динамичным цветам на фотографиях. Используется три различных режима ISO для минимизации артефактов движения на снятых изображениях.

Samsung пока не объявил, какие смартфоны получат новый 50 Мп сенсор ISOCELL GNK. Вероятно, это будут модели серии Galaxy S24.