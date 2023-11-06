В Баку прошло мероприятие «SAP Discovery Day Baku»

25 октября в Баку прошло одно из ключевых событий года в сфере цифровизации в регионе — SAP Discovery Day Baku. Участие в мероприятии, в рамках которого обсуждались новейшие тенденции, подходы к трансформации бизнес-процессов и опыт реализации различных проектов, приняло более 300 руководителей и специалистов ведущих компаний Азербайджана и стран региона. С приветственным словом к гостям форума обратился управляющий директор кластера Multi-country SAP Александр Метечко, отметивший, что это мероприятие дает уникальную возможность ознакомиться с лучшими стратегиями и практиками в условиях изменчивого рынка, чтобы сделать бизнес еще более эффективным.

Генеральный директор SAP AZ Анар Алиев, проинформировав участников форума об истории и деятельности руководимой им компании, рассказал, что в программе мероприятия — выступления клиентов SAP, которые поделятся опытом цифровизации и развития компаний, в том числе на базе флагманского решения SAP S/4HANA, а также живые дискуссии с лидерами различных бизнес-направлений, которые затрагивают актуальные вопросы управления клиентским опытом, логистикой, финансами, техническим обслуживанием, персоналом и другими процессами, а также комментарии экспертов о перспективах развития бизнеса в регионе и последних инновациях, которые создает и предлагает SAP. После выступлений форум продолжил работу пленарной дискуссией на тему «Преимущества и особенности использования цифровой платформы SAP S/4 HANA». Модератором сессии выступил руководитель по продажам услуг SAP Евгений Куприн, а спикерами — исполнительный директор ЗАО Azerfloat Эмиль Гасанов, директор департамента цифровой трансформации Veyseloglu Озгюр Какмачы, CIO Azersun Holding Хакан Фигенли, директор кластера «Центральная Азия и Азербайджан» TerraLink Эльдар Билалов.

Продолжилось мероприятие параллельными сессиями на следующие темы: «Трансформация бизнеса с BMS Global Services: история успешного внедрения SAP у заказчика Balakhani Operating Company»; «Цифровые процессы управления ремонтами в ERG. Практика управления техническими осмотрами оборудования с использованием мобильных устройств в компании»; «Бизнес нового поколения выбирает облако: RISE S/4HANA для телекоммуникационной отрасли»; «Как построить эффективное сервисное обслуживание агротехники с помощью SAP Service Cloud»; «Цифровые закупки с использованием бизнес-сети Ariba»; «SAP и Google Cloud: об искусственном интеллекте и GenAI, RISE и Datasphere»; «Трансформация опыта кандидата: рекрутинг и адаптация на базе SuccessFactors»; «Ускорение цифровой трансформации на базе облачной ERP-системы», «Устойчивая и стабильная цепочка поставок SAP»; «Как ускорить трансформацию бизнеса с SAP Signavio»; «SAP BTP: новые возможности для цифровой трансформации вашего бизнеса»; «Интеллектуальные финансы: бизнес-возможности с решениями SAP».

Следует отметить, что генеральным партнером мероприятия выступила компания TerraLink. На стенде TerraLink, развернутом в холле конференц-центра гостиницы Ritz-Carlton, эксперты показывали возможности решений SAP SuccessFactors и SAP Ariba, рассказывали о преимуществах SAP Business Technology Platform и решений на базе платформы OpenText.