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7 ноября, 2023
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Соцсеть X начала продажу заброшенных аккаунтов по цене от $50 000

X (Twitter)

Илон Маск (Elon Musk) нашел новый способ пополнения бюджета компании X (Twitter), который значительно сократился из-за оттока рекламодателей. Он предлагает пользователям приобретать неактивные учетные записи по цене от $50 000.

Информация о продаже неактивных аккаунтов стала доступна благодаря команде внутри компании, известной как @Handle Team. Они приступили к созданию платформы для торговли именами аккаунтов, которые больше не используются. По информации Forbes, инициатива набирает обороты, и первые предложения уже направлены потенциальным покупателям.

В ноябре 2022 года Маск заявил, что многие имена пользователей были заняты ботами и троллями, и он планирует освободить их в следующем месяце. В ответ на заявление Маска один из пользователей X предложил создать Handle Marketplace — электронную площадку, где люди могли бы продавать друг другу аккаунты, при этом компания получала бы комиссию.

Forbes не смог выяснить, существует ли такая практика в настоящее время, однако по сообщениям The New York Times, уже в следующем месяце после заявления Маска сотрудники X обсуждали возможность торговли именами пользователей соцсети, а к маю текущего года компания начала очистку платформы от неактивных аккаунтов.

На официальном сайте X до сих пор размещена информация, что освобождение неактивных пользовательских имен в настоящее время невозможно. Политика компании предупреждает пользователей о необходимости входа в систему каждые 30 дней, чтобы избежать статуса неактивности.

Результаты анализов от рекламных аналитиков показали, что доходы от рекламы X снижались каждый месяц более чем на 55% с момента поглощения платформы Илоном Маском. В 2021 году доход от рекламы на платформе составлял 90% выручки. Это был последний раз, когда компания отчиталась о своих финансовых достижениях. Вскоре после приобретения социальной сети Маск заявил, что рассчитывает получать половину своего дохода от подписок платформы. Сейчас, по словам генерального директора Линды Яккарино, 90% из 100 крупнейших рекламодателей вернулись в X только за последние 12 недель.

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