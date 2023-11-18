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19 ноября, 2023
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Ремастер The Last of Us Part II выйдет 19 января

The Last of Us Part II

Naughty Dog, дочерняя компания PlayStation Studios, официально анонсировала ремастер The Last of Us Part II для PS5. Предзаказы откроются 5 декабря этого года, а релиз состоится 19 января 2024 года.

Владельцы оригинальной PS4-версии The Last of Us Part II смогут обновиться с небольшой доплатой ($10) и переносом сохранений.

Главные нововведения:

  • Графические улучшения, в том числе увеличенное разрешение текстур, повышенное качество теней и расстояние загрузки уровня деталей, а также ускоренные загрузки;
  • Поддержка контроллера DualSense;
  • Улучшенный фоторежим;
  • Нативное качество 4K в режиме «Качество» и 1440p с масштабированием до 4K в режиме «Производительность»;
  • Режим без ограничения фреймрейта на телевизорах с поддержкой переменной частоты обновления (VRR);
  • «Роглайк»-режим No Return, в котором игрокам потребуется проходить различные локации, сражаясь со случайными врагами. По мере прохождения открываются персонажи с уникальными характеристиками, а также облики для них и другие награды;
  • Набор уровней Lost Levels, который позволит игрокам познакомиться с некоторыми вырезанными эпизодами игры, не попавшими в финальную версию. Игроки смогут изучить эти локации под комментарии разработчиков для того, чтобы получить дополнительный контекст;
  • Режим свободной игры на гитаре, в котором можно будет разблокировать различные инструменты. У игроков также будет возможность выбирать персонажа и локацию;
  • Дополнительные облики персонажей для Элли и Эбби, а также их оружия;
  • Режим скоростного прохождения с функцией сравнения рекордов с другими пользователями;
  • Комментарии геймдиректора Нила Дракманна, ведущей сценаристки Хэлли Гросс, актеров Троя Бейкера, Эшли Джонсон и Лоры Бейли.

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