Ремастер The Last of Us Part II выйдет 19 января

Naughty Dog, дочерняя компания PlayStation Studios, официально анонсировала ремастер The Last of Us Part II для PS5. Предзаказы откроются 5 декабря этого года, а релиз состоится 19 января 2024 года.
Владельцы оригинальной PS4-версии The Last of Us Part II смогут обновиться с небольшой доплатой ($10) и переносом сохранений.
Главные нововведения:
- Графические улучшения, в том числе увеличенное разрешение текстур, повышенное качество теней и расстояние загрузки уровня деталей, а также ускоренные загрузки;
- Поддержка контроллера DualSense;
- Улучшенный фоторежим;
- Нативное качество 4K в режиме «Качество» и 1440p с масштабированием до 4K в режиме «Производительность»;
- Режим без ограничения фреймрейта на телевизорах с поддержкой переменной частоты обновления (VRR);
- «Роглайк»-режим No Return, в котором игрокам потребуется проходить различные локации, сражаясь со случайными врагами. По мере прохождения открываются персонажи с уникальными характеристиками, а также облики для них и другие награды;
- Набор уровней Lost Levels, который позволит игрокам познакомиться с некоторыми вырезанными эпизодами игры, не попавшими в финальную версию. Игроки смогут изучить эти локации под комментарии разработчиков для того, чтобы получить дополнительный контекст;
- Режим свободной игры на гитаре, в котором можно будет разблокировать различные инструменты. У игроков также будет возможность выбирать персонажа и локацию;
- Дополнительные облики персонажей для Элли и Эбби, а также их оружия;
- Режим скоростного прохождения с функцией сравнения рекордов с другими пользователями;
- Комментарии геймдиректора Нила Дракманна, ведущей сценаристки Хэлли Гросс, актеров Троя Бейкера, Эшли Джонсон и Лоры Бейли.