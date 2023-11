Ремастер The Last of Us Part II выйдет 19 января

Naughty Dog, дочерняя компания PlayStation Studios, официально анонсировала ремастер The Last of Us Part II для PS5. Предзаказы откроются 5 декабря этого года, а релиз состоится 19 января 2024 года.

Владельцы оригинальной PS4-версии The Last of Us Part II смогут обновиться с небольшой доплатой ($10) и переносом сохранений.



Главные нововведения: