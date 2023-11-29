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29 ноября, 2023
ДомойSoftwareИгрыРелиз экшен-RPG Dragon's Dogma 2 состоится 22 марта 2024 года

Релиз экшен-RPG Dragon’s Dogma 2 состоится 22 марта 2024 года

Dragon's Dogma 2

В ночь на 29 ноября студия Capcom провела небольшую презентацию, посвященную фэнтезийной экшен-RPG Dragon’s Dogma 2. Разработчики показали сюжетный трейлер игры, в котором можно увидеть отрывки из катсцен при участии различных персонажей. В конце этого небольшого ролика как раз и назвали дату релиза. Был представлен гигант по имени Талос, которого главный герой Восставший должен остановить во время своих странствий. Особенности и внешность Восставшего игроки смогут настроить по своему вкусу.

События Dragon’s Dogma 2 развернутся в двух королевствах — Вермунде, находящемся под контролем человечества, и Баттале, где живут зверолюди. Угрозу обоим регионам представляет дракон, похитивший сердце главного героя.

Релиз игры состоится 22 марта 2024 года. Экшен-RPG уже доступна для предзаказа на PC, PS5 и Xbox Series. Цена стандартного издания составляет $69,99, а Deluxe Edition — $79,99. За предзаказ для обоих изданий Dragon’s Dogma 2 полагаются бонусы.

Ранее в сети появились системные требования Dragon’s Dogma 2. Игра будет поддерживать технологию трассировки лучей.

Минимальные (1080p/30 fps)

  • ОС: Windows 10 или 11 (64-битная);
  • Процессор: Intel Core i5-10600 или AMD Ryzen 5 3600;
  • Оперативная память: 16 Gb;
  • Видеокарта: GeForce GTX 1070 или Radeon RX 5500 XT;
  • Другое: DirectX 12.

Рекомендуемые (4K/30 fps)

  • ОС: Windows 10 или 11 (64-битная);
  • Процессор: Intel Core i7-10700 или AMD Ryzen 5 3600X;
  • Оперативная память: 16 Gb;
  • Видеокарта: GeForce RTX 2080 или Radeon RX 6700 (GeForce RTX 2080 Ti или Radeon RX 6800 для рейтрейсинга);
  • Другое: DirectX 12.

 

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