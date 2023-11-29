Новое имя и новый фокус Japan Mobility Show

С 26 октября по 5 ноября в Токио, в Tokyo Big Sight — крупнейшем международном выставочном центре Японии, проходил крупнейший японский автосалон Japan Mobility Show. Последний раз выставка была организована до пандемии и называлась Tokyo Motor Show. В этом году в мероприятии приняли участие рекордные 475 компаний со всего мира, а фокус выставки был сосредоточен на растущей электрификации транспорта и программном обеспечении для автомобилей будущего. «Мы хотим отправить миру послание о будущем из Японии», — сказал президент Toyota Motor и глава Японской ассоциации автопроизводителей, являющейся организатором мероприятия, Акио Тойода (Akio Toyoda). Давайте посмотрим получилось ли это.

Toyota

Toyota произвела фурор на выставке Japan Mobility Show, представив несколько электрических концепткаров. Некоторые из них уже были анонсированы ранее, но на выставке с ними можно было познакомиться ближе. Одной из новинок стал Toyota Kayoibako — многофункциональный электромобиль, который, по мнению японцев, воплощает будущее мобильности. Концептуальная модель отражает видение Toyota многоцелевого электромобиля. Kayoibako можно будет использовать не только как легковой автомобиль, но и как Smart-фургон с модульным салоном. В салоне автомобиля можно разместить пассажирские кресла и превратить его в небольшой автобус или полностью убрать все посадочные места и превратить Kayoibako в грузовичок. Toyota также видит Kayoibako в качестве магазина на колесах. Его длина составляет чуть менее 4 м, ширина 1,79 м и в 1,86 м. Длина колесной базы составляет 2,8 м, а глубина грузового пространства — 3,13 м. У концепткара есть раздвижные двери и салон с дисплеем от стойки до стойки и экраном, расположенным слева от устройства, напоминающего руль. Кроме того, в глаза бросается второе ветровое стекло. По мнению Toyota, Kayoibako символизирует мобильное будущее, которое дает нам свободу жить так, как хочется.

Концепты под названием FT-Se и FT-3e построены на новой полностью электрической платформе и используют общие агрегаты, но созданы для разных целей. FT-Se — это классический спорткар, наследник таких моделей, как Toyota Supra и GT86. Производитель обещает, что машина получит низкий центр тяжести и максимально сниженное лобовое сопротивление воздуха. При этом главный дизайнер проекта Хидеаки Иида (Hideaki Iida) за кулисами шоу заявил изданию InsideEVs, что электрокар может стать серийным, но не ранее 2026 года. FT-3e — это электрический городской кроссовер, отличительной особенностью которого должна стать заниженная линия крыши, так что машину можно сравнивать не столько с кроссоверами, сколько с хетчбэками с увеличенным дорожным просветом. Одним из преимуществ FT-3e — экраны снаружи передних дверей. Предполагается, что они будут сообщать водителю и пассажирам о температуре в салоне, качестве воздуха и уровне заряда аккумулятора.

Новый Land Cruiser получит футуристический внешний вид, интересный дизайн, электрическую силовую установку и доступ к зарядным станциям Tesla Supercharger. Единственное, что хоть как-то объединяет будущую модель и нынешние — это вздымающаяся подоконная линия бокового остекления. Только у Land Cruiser 300 подъем формируется в области стекла багажника, у Land Cruiser Prado 250 этот подъем начинается раньше, примерно на середине задней двери. Дизайн минималистичен, а из современных атрибутов вы найдете спрятанные в кузов ручки и камеры вместо зеркал заднего вида. В плане габаритов электрический Land Cruiser Se ожидаемо больше бензинового LC300: 5151х1989х1704 мм и 3050 мм колесной базы. В Toyota заявили, что машина будет семиместной с тремя рядами сидений. О силовой установке данных пока нет, но можно не сомневаться, что мощность будет не меньше 400 л.с. Также крупному внедорожнику потребуется тяговая батарея емкостью не менее 100 кВт ч.

Также Toyota представила концептуальный пикап EPU. Это относительно небольшая машина по меркам класса, но на примере Ford Maverick можно сказать, что спрос на такие автомобили есть, и немалый. Габариты новинки составляют 4876х1828х1800 мм при длине колесной базы 3352 мм. Так как это электромобиль с компактными электрическими моторами, то места внутри должно быть так же много, как и у стандартных пикапов с длиной в 5,3 м. Интересно, что экстерьер этого перспективного автомобиля выполнен по классическим лекалам: четыре обычные двери с обычными ручками, обычные зеркала на ножках. И даже светотехника довольно простая. Зато много интересного внутри. EPU демонстрирует совершенно новый интерьер, который напоминает современную гостиную. На импровизированном «столике» установили два дисплея, которые как бы наслаиваются друг на друга. Здесь очень много места для размещения смартфонов, планшетов, книг, ключей и всякой мелочи. Традиционная панель для управления трансмиссией и полным приводом вынесена на один из экранов, но она не виртуальная, а с обычными физическими переключателями. За счет этого на центральном тоннеле освободилось много места. А вот вместо руля здесь установили штурвал. Планирует ли Toyota запустить EPU в серийное производство, пока неизвестно, но, по крайней мере, на стадии концептуальных изображений автомобиль проработан очень хорошо.

Nissan

На Japan Mobility Show 2023 компания Nissan показала, как будут выглядеть электрокары будущего. Первым был представлен сверхтехнологичный концепткар Nissan Hyper Urban. Серийным автомобиль, который Nissan показала на автосалоне в Токио, к сожалению, не станет. Его задача — продемонстрировать развитие дизайна и возможности будущих моделей бренда, а именно электрокаров. Главная технологическая особенность концепта — возможность обновлять оборудование на более современное. Например, приборную панель, которая открывает доступ к последним технологиям и тенденциям в области графических пользовательских интерфейсов. Hyper Urban в значительной степени отличается от серийного Ariya. У него угловатый кузов с заостренной передней частью и кормой. Стойки сильно завалены, а двери открываются по необычной схеме. Нестандартно выглядят и кресла. Их можно сложить таким образом, что они образуют своеобразные шезлонги. О силовой установке концепта Nissan не упоминает вовсе. Известно лишь то, что Hyper Urban может выступать в роли внешнего источника энергии, например, чтобы обеспечить на некоторое время электричеством небольшой дом.

Следующей новинкой Nissan стал концепт вездехода, рассчитанного на горнолыжников, который получил название Hyper Adventure. Новинка представляет собой кроссовер с футуристичным дизайном и расширенными внедорожными возможностями. Из необычных решений здесь можно выделить складную лестницу в багажнике и задние сиденья, которые поворачиваются на 1800. Для Hyper Adventure, как и для Hyper Urban, заявлен автопилот пятого уровня и полный привод, а вот технические характеристики Nissan пока не раскрывает. В салоне у Hyper Adventure цифровая панель приборов, сдвинутая ближе к лобовому стеклу, и проекционный экран. Еще один дисплей встроен в руль-штурвал. На центральном тоннеле можно заметить четыре аналоговых переключателя.

Концептуальный минивэн Hyper Tourer также получил непривычный для Nissan дизайн с множеством резких граней и острых углов, передовую электронику и электрическую силовую установку. Здесь используются высокие сдвижные двери без ручек, необычно оформленные колеса и диодная линия, опоясывающая кузов. Внутри вы найдет плоский пол с рисунком, имитирующим поверхность воды, «парящий» центральный тоннель и четыре сиденья. Передние сиденья можно поворачивать на 3600, позволяя водителю общаться с пассажирами, когда управление берет на себя автопилот. Управлять некоторыми функциями и даже навигатором на переднем экране можно с портативного дисплея. Концепт также получил продвинутый искусственный интеллект, которые следит за мозговыми волнами, частотой сердечных сокращений, дыханием и потоотделением пассажиров. Учитывая все это, он включает подходящую музыку и настраивает освещение. Салон удалось сделать просторнее благодаря компактному твердотельному аккумулятору. Подробностей о запасе хода и силовой установке Nissan пока не раскрывает, но отмечает, что у концепта полный электрический привод e-4orce (два электромотора и полный привод), как у серийной Ariya. Кроме того, Hyper Tourer может служить источником энергии, питая дом или офис.

Также компания Nissan представила спорткар Hyper Force, в стилистике которого безошибочно узнается нынешний GT-R, только намного более современный и экологически чистый. Концепт получил огромный задний диффузор, «жабры»-насечки на крыльях, организующие воздушные потоки спереди, массивные подъемные двери и огромные крылья. Салон создает ощущение компьютерного корпуса, в котором светится все. Судя по исполнению интерьера, Hyper Force предназначен для трековых заездов, на что указывает и единственный стеклоочиститель, размещенный по центру стекла. Руль здесь гоночный, но не как у болидов F1, а стилизованный под какой-то дикий стрит-рейсинг. Режимов движения предусмотрено всего два: R — гоночный, и GT — для относительно плавного передвижения по трассе. Ключевые характеристики тоже выглядят солидно: система e-4orce, мощность 1341 л.с. и максимальная скорость 320 км/ч. Запас хода производитель не раскрывает, но если этот концепт станет серийным, то не ранее, чем через 6-7 лет, а к тому времени будут уже совсем другие тяговые батареи.

Также Nissan показала электрический кроссовер Hyper Punk. Этот концепткар посвящен создателям контента, художникам и тем, кто ценит стиль и инновации. У машины угловатый кузов, отсылающий к оригами, много светотехники и искусственный интеллект, умеющий видеть мир в стиле комиксов манга. Как и другие концепты Nissan, Hyper Punk получил внешность со множеством резких граней, но тут их даже больше, чем у остальных. Кроссовер как бы весь состоит из полигональных поверхностей. Дополняют облик крупные 23” колесные диски с диодными треугольниками, делающие машину пригодной для вылазок за пределы асфальта. Тема оригами и киберпанка продолжается внутри. Салон оборудовали как мобильную творческую студию с водительской зоной, выделенной цветом и декоративными треугольниками. В подголовник сиденья встроены сенсоры, определяющие состояние водителя: под него электроника автоматически подстраивает музыку и освещение, а искусственный интеллект обрабатывает картинку с наружных камер. По желанию водителя на экраны она будет выводиться в стиле японских комиксов или другого графического паттерна. Технология V2X (vehicle-to-everything) позволит делиться «лишней» энергией с другими машинами, устройствами и зданиями. Кстати, виртуальная версия Nissan Hyper Punk недавно появилась в игре Fortnite.

Suzuki

Компания Suzuki показала электрическую альтернативу Grand Vitara, которой стал кроссовер eVX 2025. Также в числе новинок этого автопроизводителя — следующее поколение городского автомобиля Suzuki Swift, который следует ожидать в 2024 году. Suzuki eVX дебютирует в роли концепта, но в усовершенствованном виде. Напомним, что автомобиль показали впервые в начале этого года, и с того времени производитель привнес некоторые изменения во внешность кроссовера, который стал ближе к серийному исполнению. Место камер теперь заняли стандартные зеркала заднего вида зауженной формы, а фары стали более простыми по исполнению, как и бамперы. В длину такой кроссовер достигает 4,3 м, ширина и высота составляют 1,8 и 1,6 м соответсвенно. Базируется автомобиль, созданный в партнерстве с Toyota, на архитектуре e-TNGA. Емкость аккумулятора в 60 кВт ч позволяет проезжать без подзарядки расстояние в 500 км. В числе других экспонатов выставки от Suzuki были шоу-кары Spacia и Spacia Custom, Suzuki e Every Concept и другие, а также мотоциклы, летающий автомобиль и робот-доставщик.

Mitsubishi

В рамках автосалона компания Mitsubishi представила совершенно новый концепт D:X. Электрифицированный фургон 4×4 сочетает в себе пространство минивэна с проходимостью и прочностью внедорожника, становясь настоящим вездеходным мультитулом. Первое, что бросается в глаза, это просторный салон с большой площадью остекления, обеспечивающей много естественного света. Фары расположены на широких колесных арках и поддерживаются причудливыми Т-образными фонарями, находящимися по бокам лобового стекла. Большие внедорожные шины скрываются под колесными арками, придавая D: X вид лунохода. В этом есть практический смысл, так как благодаря большому дорожному просвету, передней и задней защите и почти отсутствующим свесам, минивэн должен обладать неплохой проходимостью. Но настоящей изюминкой концепта стал его интерьер. Отсутствие капота и большое лобовое стекло обеспечивают водителю безграничный обзор, что крайне важно при движении по пересеченной местности. Пассажирам же предлагается 6 мобильных кресел, которые можно поворачивать, создавая пространство для общения, а на прозрачном капоте отображается информация о движении, положении колес и состоянии дорожного покрытия.

Компания Mitsubishi также создала цифрового помощника, который предоставляет водителю полезную информацию, касающуюся погодных условий, навигации и состояния автомобиля. Салон обит коричневой кожей и дополнен стильными металлическими вставками цвета Alumite Gray. Еще можно отметить особую аудиосистему, которая создает ощущение трехмерности. Динамики расположены повсюду, включая подголовники кресел, для полного окружения звуком. Согласно перспективному плану компании, D:X должен стать продолжением линейки внедорожных минивэнов Delica, выпускаемых уже более 50 лет.

Honda

Компания Honda перед выставкой представила сразу несколько перспективных электрокаров: спорткар Specialty Sports Concept, хэтчбек Sustaina-C, ситикар CI-MEV, а также два скутера — складной Pocket Concept и оснащенный съемной батареей SC e: Concept. Первой новинкой, показанной на Japan Mobility Show 2023, стал складной электрический мопед Pocket Concept, а второй — хэтчбек Sustaina-C. Обтекатели одного и кузов другого сделаны из акриловой смолы, потому их можно перерабатывать и использовать повторно. Также в Японии дебютировал прототип электрического спорткара Specialty Sports Concept, который может стать преемником одной из культовых моделей Honda. Компанию ему составил двухместный CI-MEV с кооперативным интеллектом и системами автономного управления. Субкомпакный автомобиль называют транспортным средством последней мили. В теории им могут пользоваться жители районов с недостаточно развитой сетью общественного транспорта или те, кто по каким-то причинам испытывает трудности при ходьбе на большие расстояния. Также Honda показала скутер SC e: Concept с быстрозаменяемой батареей Mobile Power Pack e: и экстерьерный макет аппарата eVTOL с вертикальным взлетом и посадкой, беспилотную тележку Autonomous Work Vehicle и прототип коммерческого миниэлектрокара, который обещают превратить в серийную модель в ближайшее время.

Mazda

Отличилась на Japan Mobility Show 2023 и компания Mazda, представившая концепт Iconic SP, двигатель которого адаптируется к топливу. Сам автомобиль окрашено в красный оттенок Viola Red, который ярче фирменного Soul Red Crystal, используемого компанией для спорткаров. Выглядит Iconic SP крайне изящно. У него обтекаемый кузов с покатой крышей, длинный капот, заостренная передняя часть и скрытые фары. Двери открываются вверх. Завершают образ фирменные колесные диски с пятиспицевым дизайном. При весе в 1450 кг новинка имеет длину 4181 мм, а ширина и высота составляют 2103 и 1148 мм соответственно. Несмотря на компактные габариты, салон довольно просторный. В его оснащение вошли спортивные сиденья, цифровая приборная панель и мультимедийная система с сенсорным экраном. Отделка выполнена из биоткани. Также есть оригинальный селектор коробки передач, цифровая приборная панель и небольшой экран информационно-развлекательной системы. Но самое главное — в этом электромобиле используются аккумуляторы, перезаряжаемые роторным двигателем, способным работать на различных видах топлива, мощность которого достигает 365 л.с. Роторный двигатель, адаптируемый к таким видам топлива, как водород, соответствует концепции углеродно-нейтрального баланса, особенно когда он заряжен возобновляемой энергией. О коммерческом релизе Iconic SP пока ничего не сообщается.

Infiniti

Компания Infiniti представила концептуальные электромобили Vision Qe и Vision QXe. Первый из них — электрический седан, который будут выпускать в США специально для североамериканского рынка, а второй — кроссовер с чисто электрической силовой установкой. Кроме того, компания продемонстрировала пятидверный купе-кроссовер QX65, который будет запущен в производство в 2024 году. Vision Qe станет первой «зеленой» моделью японского бренда, дизайн которой вдохновлен японской философией и представляет собой глобальное видение электромобилей будущего. Кромет того, к 2030 году Infiniti планирует создать целую линейку электромобилей, а в ближайшей перспективе планирует анонсировать еще три модели. Ожидается, что серийное производство Vision Qe начнется в 2025 году, а на рынок новинка поступит в 2026 году.

Lexus

Компания Lexus представила на выставке Japan Mobility Show в Токио автомобиль Lexus LF-ZC (Lexus Future Zero-Emission Catalyst), который будет запущен в серийное производство в 2026 году. Автомобиль построен на новой архитектуре и получит модульную конструкцию, производимую посредством технологии Gigacasting. При этом кузов делится на три ключевые части: переднюю, центральную и заднюю. Gigacasting внедряется и другими производителями автомобилей, в первую очередь, Tesla, и Lexus заявляет, что его конфигурация позволит передней и задней частям LF-ZC быть структурно независимыми, что позволит быстро интегрировать новые и улучшенные батареи. За сборку Lexus LF-ZC будет отвечать современная беспилотная сборочная линия, на которой автомобиль сможет самостоятельно перемещаться, что устранит необходимость в конвейере. Автомобиль будет оснащен аккумуляторами призматической структуры, которые, по словам Lexus, позволят увеличить запас хода и снизить массу.

В Lexus отмечают, что LF-ZC стремится достичь примерно вдвое большего запаса хода, чем у современных электромобилей с аккумуляторной батареей. Габариты автомобиля составляют 4750х1880х1390 мм при колесной базе 2890 мм. Lexus нацелена на коэффициент лобового сопротивления менее 0,2. Новинка оснащена фирменной системой полного привода Direct4 и системой дистанционного управления, аналогичной Lexus RZ. Внутри расположены футуристическое рулевое колесо в форме штурвала, а слева — небольшая цифровая панель, на которой расположены кнопки управления трансмиссией. Экран справа от руля используется для управления музыкой и климат-контролем. Перед пассажиром расположен большой сенсорный дисплей с развлекательными функциями. Для автомобиля также была разработана усовершенствованная система распознавания голоса с использованием технологии искусственного интеллекта Butler. Эта система получит функцию самообучения для настройки программного обеспечения и будет работать с новой операционной системой Arene.

Subaru

Компания Subaru представила макет летающего транспортного средства на электрической тяге Air Mobility Concept. Этот летающий дрон оборудован двухдверной кабиной, которую окружают шесть несущих винтов. Дополнительных подробностей о новинке Subaru не сообщает, однако отмечается, что продолжается совместная работа аэрокосмического и автомобильного департаментов. Вскоре ожидаются демонстрационные полеты.

Также компания показала концепт электрического купе Sport Mobility, отличающегося ярким дизайном, в котором мягкие изгибы сочетаются с острыми углами. Хотя дизайн передней части выглядит сомнительно, темная крыша в сочетании с черными стойками и тонированными стеклами создает цельное ощущение. Внимание также привлекают большие колеса, контурные крылья и карбоновые элементы с необычной текстурой по нижнему периметру. О технических характеристиках ничего не сообщается. Известно лишь, что у Sport Mobility полный привод, а водитель сидит по центру. Также в компании заявили, что концепт имеет низкую посадку и отличную обзорность, что обеспечивает приятное и спокойное вождение.