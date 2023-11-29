Представлены флагманы Redmi K70 и K70 Pro с пиковой яркостью экрана 4000 нит

Бренд Redmi представил новую линейку флагманских смартфонов K70. Модели K70 и K70 Pro имеют схожий дизайн и технические характеристики, различия – разные процессоры и возможности камеры.

Redmi K70 и K70 Pro — это первые на рынке смартфоны с пиковой яркостью экрана 4000 нит. Обе модели получили 6,67-дюймовый 12 битный OLED-экран производства TCL с применением нового материала C8. Благодаря этому яркость при ручной регулировке достигает 700 нит. Экран полностью плоский. Панель характеризуется разрешением 2K (526ppi) и частотой обновления до 120 Hz. Частота ШИМ-затемнения составляет 3840 Hz, что сводит мерцание экрана к минимуму. Есть поддержка HDR10+, Dolby Vision.

В основе Redmi K70 лежит процессор прошлого поколения Snapdragon 8 Gen 2. Redmi K70 Pro построен на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет до 24 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 — до 1 Tb.

В основную камеру K70 входят датчики на 50 Мп (Light Hunter 800, 1/1,55″, f/1.6, OIS), 8 Мп (широкоугольный объектив, f/2.2) и 2 Мп (макро, f/2.4). Основная камера K70 Pro представлена 50 Мп датчиком (Light Hunter 800, 1/1,55″, f/1.6, OIS), 12 Мп (широкоугольный объектив, f/2.2, угол захвата 120 градусов) и 50 Мп сенсором (телефото, Light Hunter 400, фокусное расстояние 50 мм, оптический зум 2х). Фронтальная камера разрешением 16 Мп расположена в отверстии по центру экрана.

За автономность смартфонов отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. В оснащение моделей также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 (у Pro-версии Bluetooth 5.4), GPS, NFC, USB Type-C, ИК-порт, защита IP68 и стереодинамики с Dolby Atmos. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Работают смартфоны под управлением HyperOS 1.0.1 на базе Android 14. Габариты и вес — 160,86 x 74,95 x 8,21 мм, 209 гр.

Цены на Redmi K70: 12/256 Gb – $350, 16/256 Gb – $380, 16/512 Gb – $420, 16 Gb/1 Tb – $475. Цена Redmi K70 Pro: 12/256 Gb – $460, 16/256 Gb – $505, 16/512 Gb – $545, 24 Gb/1 Tb – $615.

Предзаказы в Китае начнут принимать уже с сегодняшнего дня, а старт продаж состоится в декабре. Доступные цвета — черный, белый, лиловый и синий (K70), черный, белый и синий (K70 Pro). Дата международного релиза пока не объявлена.