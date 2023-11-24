Red Magic Mini: 27-дюймовый игровой 4K-монитор с экраном mini-LED 160 Hz

Бренд Red Magic представил в Китае 27-дюймовый игровой монитор Red Magic Mini. Устройство оснащено дисплеем с разрешением 4K, частотой обновления 160 Hz и подсветкой mini-LED. Используется 10-битная матрица Fast IPS с 5088 зонами локального затемнения.

Заявлены динамическая контрастность 1 000 000:1, скорость отклика 1 мс (GtG), 99% охват цветовых пространств sRGB, DCI-P3 и Adobe RGB, а также сертификация VESA DisplayHDR 1400. Есть поддержка технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync. Монитор имеет порт USB Type-C (90 Вт), два USB 2.0, по одному USB 3.0 и HDMI 2.1, а также два DisplayPort.

Монитор Red Magic Mini уже доступен для предзаказа в Китае по цене $493.

Также было объявлено о скором старте продаж флагманского 49-дюймового изогнутого QD-OLED-монитора Red Magic Realm, представленного летом этого года. Новинка получила панель с кривизной 1800R, соотношением сторон 32:9, разрешением 5120 x 1440 пикселей и частотой обновления 240 Hz. Поддерживаются технологии синхронизации изображения AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync.

Монитор оснащен двумя динамиками мощностью по 5 Вт, разъемом 3,5 мм для гарнитуры, портами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, а также одним USB-C, способным передавать на внешнее устройство до 90 Вт мощности.

Red Magic Realm появится в продаже в декабре по цене $1268.