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24 ноября, 2023
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За год продажи PS5 выросли на 143%, Xbox Series — упали на 52%

Xbox

В течение более двух десятилетий компании Sony и Microsoft борются за лидерство в игровой индустрии. Когда-то бренд Xbox от Microsoft пользовался большой популярностью, но в последнее время консоль Sony превосходит своего основного конкурента по продажам на многих рынках.

Аналитическая компания GSD поделилась данными продаж PlayStation 5 и Xbox Series X/S за минувшие 12 месяцев. Опубликованные результаты явно указывают на доминирование консоли от компании Sony.

Согласно отчету, продажи PS5 в Европе выросли на внушительные 143%, в то время как интерес к Xbox Series за аналогичный период снизился на 52%. Стоит отметить, что упали показатели и третьей главной консоли поколения: продажи Nintendo Switch просели на 20%.

Последние эксклюзивы для консолей не принесли существенной поддержки Xbox. Например, даже несмотря на выход Starfield в сентябре, продажи Xbox в октябре резко снизились на 20%. А в случае с играми Sony и Nintendo картина другая: благодаря запускам Marvel’s Spider-Man 2 и Super Mario Wonder, продажи PlayStation и Switch увеличились соответственно на 11% и 10%.

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