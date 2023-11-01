Vivo анонсировала операционную систему BlueOS

Компания Vivo, на конференции Vivo Developer Conference 2023, анонсировала мобильную операционную систему BlueOS, написанную на языке программирования Rust, который отличается эффективностью по части использования памяти и системой предотвращения типичных ошибок, приводящих к проблемам безопасности.

В основе BlueOS может лежать ядро Linux или операционной системы реального времени. Vivo пообещала предоставить необходимые инструменты для разработки приложений.

По заявлению Vivo, BlueOS можно адаптировать под разные устройства: с частотой процессора 200 MHz и 32 Mb памяти или с 4 GHz и 24 Gb. Система поддерживает протокол BlueXlink и совместима с протоколами отраслевых стандартов для свободной и безопасной передачи данных между несколькими устройствами. Доступны различные сценарии использования ОС, включая систему умного дома.

Благодаря поддержке ИИ-моделей BlueOS обеспечивает возможность распознавания звуков, изображений, текста, видео и жестов. Разработчики внедрили в систему «новую парадигму создания приложений», которая по их словам, поможет легко писать код, создавать эксклюзивные рабочие столы, обои и темы.

Первым устройством на базе BlueOS станут smart-часы Vivo Watch 3. Главной особенностью устройства станет генерация циферблатов голосом при помощи ИИ.