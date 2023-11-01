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1 ноября, 2023
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Vivo анонсировала операционную систему BlueOS

Vivo Blue OS

Компания Vivo, на конференции Vivo Developer Conference 2023, анонсировала мобильную операционную систему BlueOS, написанную на языке программирования Rust, который отличается эффективностью по части использования памяти и системой предотвращения типичных ошибок, приводящих к проблемам безопасности.

В основе BlueOS может лежать ядро Linux или операционной системы реального времени. Vivo пообещала предоставить необходимые инструменты для разработки приложений.

По заявлению Vivo, BlueOS можно адаптировать под разные устройства: с частотой процессора 200 MHz и 32 Mb памяти или с 4 GHz и 24 Gb. Система поддерживает протокол BlueXlink и совместима с протоколами отраслевых стандартов для свободной и безопасной передачи данных между несколькими устройствами. Доступны различные сценарии использования ОС, включая систему умного дома.

Благодаря поддержке ИИ-моделей BlueOS обеспечивает возможность распознавания звуков, изображений, текста, видео и жестов. Разработчики внедрили в систему «новую парадигму создания приложений», которая по их словам, поможет легко писать код, создавать эксклюзивные рабочие столы, обои и темы.

Первым устройством на базе BlueOS станут smart-часы Vivo Watch 3. Главной особенностью устройства станет генерация циферблатов голосом при помощи ИИ.

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