Samsung представил генеративную нейросеть Gauss

В рамках форума Samsung AI Forum 2023 компания Samsung официально представила собственную генеративную нейросеть Gauss, названную в честь знаменитого математика Карла Фридриха Гаусса. Ученый создал Закон нормального распределения, который считается основой машинного обучения и вычислений в области искусственного интеллекта. Разработкой алгоритма Gauss занимались инженеры исследовательского подразделения Samsung Research.

В основе нейросети лежат три модели: Gauss Language, Gauss Code и Gauss Image. Gauss Language будет полезен в таких задачах, как написание электронных писем, обобщение документов и переводе, а также сможет работать как в облаке, так и на отдельно взятом устройстве. Gauss Code специализируется на коде и обеспечивает работу ассистента code.i. Модель позволит легко и быстро разрабатывать программы через интерактивный интерфейс. Gauss Image отвечает за создание и редактирование изображений. Поможет поменять стиль картинки, повысить качество изображения и добавить объекты на уже существующую иллюстрацию. Генерация с нуля по текстовому описанию тоже поддерживается. Samsung отмечает, что гарантирует полную конфиденциальность пользователя во время работы с ИИ.

По информации The Korea Times, нейросеть Samsung Gauss может быть встроена в смартфоны линейки Galaxy S24 уже в первой половине 2024 года.