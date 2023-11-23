Oppo Pad Air 2 – недорогой планшет с экраном 11,35 дюйма и четырьмя динамиками

Кроме смартфонов Reno 11 и 11 Pro компания Oppo сегодня представила планшетный компьютер Pad Air 2. Устройство является преемником Pad Air, вышедшего в мае 2022 года.

Oppo Pad Air 2 оборудован 11,35-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2408х1720 пикселей и частотой обновления 90 Hz. В основе планшета лежит процессор MediaTek Helio G99, объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-накопителя UFS 2.2 – 128 или 256 Gb. Предусмотрен слот для карт памяти microSD до 1 Tb.

Есть Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, две камеры на 8 Мп, четыре динамика мощностью 86 дБ с Dolby Atmos, аккумулятор емкостью 8000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Разъема для наушников нет. Работает планшет под управлением Android 13 с фирменной прошивкой ColorOS, адаптированной под большие экраны. Габариты составляют 255,12 х 188,04 x 6,89 мм, вес — 532 гр.

Планшет Oppo Pad Air 2 поступит в продажу в Китае 25 ноября по следующим ценам: 6/128 Gb — $180, 8/128 Gb — $210, 8/256 Gb — $240. На некоторых рынках эта модель уже вышла под брендом OnePlus — OnePlus Pad Go.