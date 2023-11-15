Aurora на базе Intel стал вторым самым мощным суперкомпьютером в мире

Опубликован свежий рейтинг TOP500 — самых высокопроизводительных суперкомпьютеров мира. На первом месте по-прежнему находится Frontier, установленный в Ок-Риджской национальной лаборатории. Система на платформе HPE Cray EX235a использует оптимизированные 64-ядерные процессоры AMD EPYC Milan. Его производительность достигает 1,194 ExaFLOPS, а энергопотребление составляет 22,70 МВт. Второе место изменилось, его занял основанный на чипах Intel суперкомпьютер Aurora Аргоннской национальной лаборатории (США) — он показал 585,34 PetaFLOPS при суммарной мощности 24,69 МВт.

В рейтинге появились 20 новых систем на чипах Intel Sapphire Rapids. В то же время места в TOP500 активно занимают системы на AMD EPYC — на этих процессорах работают уже 140 суперкомпьютеров в списке. За год их число выросло на 39%.

Ожидается, что в конечном итоге Aurora выйдет на производительность в 2 ExaFLOPS — ее обеспечат 21 248 процессоров Xeon Max и 63 744 графических ускорителя Max Ponte Vecchio в 166 стойках и 10 624 вычислительных модулях. Это будет самый крупный массив графических процессоров в мире. Суперкомпьютер работает на узлах HPE Cray EX с сетевыми соединениями HPE Slingshot-11.

Также известно, что AMD занимается строительством суперкомпьютера El Capitan в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (США), который, как ожидается, превысит показатель в 2 ExaFLOPS.

На третьей позиции в рейтинге расположился новый суперкомпьютер Eagle от Microsoft (561,20 PetaFLOPS), развернутый в облаке Azure. Японский Fugaku (442,01 PetaFLOPS) опустился на четвертое место. А замыкает пятерку финская система LUMI с (379,70 PetaFLOPS).