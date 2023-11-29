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29 ноября, 2023
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«AzInTelecom» выступает в качестве «Золотого спонсора» на Инновационном саммите InMerge

ООО «AzInTelecom» при Министерстве цифрового развития и транспорта выступило в качестве «Золотого спонсора» на Инновационном саммите InMerge, который статует в Баку.

Об инновационных услугах и продуктах «AzInTelecom» участники будут проинформированы на саммите, который пройдет в Бакинском конгресс-центре с 30 ноября по 1 декабря. Гостям в практической форме будет продемонстрирован ряд цифровых решений компании. На стенде также пройдут интересные викторины, а отличившимся участникам будут вручены призы.

К стенду «AzInTelecom» могут подойти те, кто интересуется платформой цифровых решений SİMA, централизованными информационными системами и услугами информационной безопасности, разработанными на основе облачных сервисов, технологии биометрии, а также желающими наладить отношения сотрудничества в этом направлении и получить подробную информацию.

Отметим, что организатором Инновационного саммита InMerge является PASHA Holding.

Целью регионального мероприятия, организуемого в третий раз, является объединение ведущих организаций и государственных учреждений Азербайджана и региона вокруг корпоративных инноваций. Основными темами обсуждения станут электронная коммерция, финансовые технологии и телекоммуникации. На саммите запланированы панельные дискуссии и встречи в формате «B2B», а также презентации стартапов местными и региональными командами.

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