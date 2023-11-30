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1 декабря, 2023
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Meizu представила AR-очки, smart-кольцо и анонсировала разработку электромобиля

Meizu MYVU

Компания Meizu представила в Китае очки дополненной реальности MYVU. Устройство основано на технологии microLED. Были показаны две модели: стандартная и дорогая Discovery-версия. Кроме того, компания представила smart-кольцо для управления очками и анонсировала электромобиль.

Meizu MYVU

Вес стандартной версии AR-очков MYVU составляет всего 43 гр. Производитель заявляет, что это самые легкие AR-очки в мире. Доступны несколько расцветок. Можно выбрать как обычные линзы, так и солнцезащитные. Новинку позиционируют не просто как технологичное решение, но и как модный аксессуар для женщин и мужчин. Проекционный модуль в составе очков обеспечивает яркость изображения до 1100 нит.

MYVU Discovery выполнены в корпусе из авиационного сплава магния и алюминия, благодаря чему их вес составляет 71 гр. В основе устройства используется процессор Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1. Яркость изображения достигает 2000 нит. Заявлено до 8 часов автономной работы. Обе версии очков работают под управлением операционной системы Flyme AR с поддержкой ИИ-ассистента Aicy на базе большой языковой модели. Поддерживается как голосовое управление, так и с помощью свайпов по дужке. Очки оснащены компактными динамиками диаметром 0,5 мм, обеспечивающие пространственный звук, а система микрофонов отвечает за шумоподавление во время телефонных разговоров.

С помощью очков можно слушать музыку, использовать навигацию, совершать звонки, видеть перевод сказанного собеседником в режиме реального времени, отслеживать физическую активность, смотреть видео, общаться с виртуальным помощником и многое другое. Гарнитуры пока что работают с очень ограниченным количеством устройств. Поддерживаются смартфоны серий Meizu 20/21, Huawei Mate40/50, Huawei P40/50, Xiaomi 12/13 и iPhone с iOS 13+.

Базовая версия Meizu MYVU стоит в Китае около $250, а Discovery – ориентировочно $1410.

AR-очками MYVU можно управлять и через smart-кольцо MYVU Ring. Оно выполнено из керамики снаружи и нержавеющей стали внутри, есть защита от воды по стандарту IPX7. Выпускается кольцо в четырех размерах: 17, 19, 20 и 22, что соответствует обхвату пальца 56, 64, 69 и 75 мм соответственно.

С помощью кольца можно управлять просмотром видео и проигрыванием музыки, а также отвечать на сообщения, просто двигая пальцами. Кольцо распознает жестовое управление. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 6 часов автономной работы или 6 дней в режиме ожидания. Заряжается кольцо беспроводным способом на специальной док-станции. Цена составляет около $56.

Кроме того, на презентации новых продуктов Meizu анонсировала разработку электромобиля DreamCar MX. Партнером по проекту стала компания Geely. Машина будет использовать возможности платформы Flyme Auto. Больше подробностей ожидается в 2024 году.

Meizu

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