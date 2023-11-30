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1 декабря, 2023
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Apple объявила победителей премии App Store Awards 2023

Apple App Store

Компания Apple объявила список победителей ежегодной премии App Store Award 2023. В список вошли приложения и игры от различных разработчиков со всего мира. По словам Apple, лауреаты премии предоставили пользователям «значимый опыт и вдохновили на культурные изменения».

Приложение года:

  • iPhone: AllTrails — приложение для фитнеса и путешествий, используемое для активного отдыха;
  • iPad: Prêt-à-Makeup — создание новых образов на 3D-модели лица человека;
  • Mac: Photomator — фоторедактор на базе ИИ-алгоритмов;
  • Apple TV: MUBI — стриминговый сервис для просмотра фильмов, показ которых обычно проходит на кинофестивалях;
  • Apple Watch: SmartGym — приложение для спортивных тренировок в зале и дома.

Игра года:

  • iPhone: Honkai Star Rail — RPG с пошаговой боевой системой;
  • iPad: Lost in Play — приключенческая игра в жанре point-and-click;
  • Mac: Lies of P — игра в жанре soulslike от корейской студии Round8, по мотивам сказки «Пиноккио»;
  • Apple Arcade Game: Hello Kitty Island Adventure — симулятор жизни, основанный на популярной франшизе.

Кроме того, Apple выбрала пять победителей в номинации «Культурное влияние». В ней представлены игры и приложения, «способствующие положительным изменениям»:

  • Pok Pok — набор миниигр, предназначенный для обучения детей дошкольного возраста и развития креативности;
  • Proloquo — коммуникационное приложение для людей с нарушениями речи;
  • Too Good To Go — приложение для снижения количества пищевых отходов;
  • Finding Hannah — красочная игра в жанре «Поиск предметов»;
  • Unpacking — медитативная головоломка.
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