Apple объявила победителей премии App Store Awards 2023

Компания Apple объявила список победителей ежегодной премии App Store Award 2023. В список вошли приложения и игры от различных разработчиков со всего мира. По словам Apple, лауреаты премии предоставили пользователям «значимый опыт и вдохновили на культурные изменения».

Приложение года:

iPhone: AllTrails — приложение для фитнеса и путешествий, используемое для активного отдыха;

iPad: Prêt-à-Makeup — создание новых образов на 3D-модели лица человека;

Mac: Photomator — фоторедактор на базе ИИ-алгоритмов;

Apple TV: MUBI — стриминговый сервис для просмотра фильмов, показ которых обычно проходит на кинофестивалях;

Apple Watch: SmartGym — приложение для спортивных тренировок в зале и дома.

Игра года:

iPhone: Honkai Star Rail — RPG с пошаговой боевой системой;

iPad: Lost in Play — приключенческая игра в жанре point-and-click;

Mac: Lies of P — игра в жанре soulslike от корейской студии Round8, по мотивам сказки «Пиноккио»;

Apple Arcade Game: Hello Kitty Island Adventure — симулятор жизни, основанный на популярной франшизе.

Кроме того, Apple выбрала пять победителей в номинации «Культурное влияние». В ней представлены игры и приложения, «способствующие положительным изменениям»: