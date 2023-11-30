Apple объявила победителей премии App Store Awards 2023

Компания Apple объявила список победителей ежегодной премии App Store Award 2023. В список вошли приложения и игры от различных разработчиков со всего мира. По словам Apple, лауреаты премии предоставили пользователям «значимый опыт и вдохновили на культурные изменения».
Приложение года:
- iPhone: AllTrails — приложение для фитнеса и путешествий, используемое для активного отдыха;
- iPad: Prêt-à-Makeup — создание новых образов на 3D-модели лица человека;
- Mac: Photomator — фоторедактор на базе ИИ-алгоритмов;
- Apple TV: MUBI — стриминговый сервис для просмотра фильмов, показ которых обычно проходит на кинофестивалях;
- Apple Watch: SmartGym — приложение для спортивных тренировок в зале и дома.
Игра года:
- iPhone: Honkai Star Rail — RPG с пошаговой боевой системой;
- iPad: Lost in Play — приключенческая игра в жанре point-and-click;
- Mac: Lies of P — игра в жанре soulslike от корейской студии Round8, по мотивам сказки «Пиноккио»;
- Apple Arcade Game: Hello Kitty Island Adventure — симулятор жизни, основанный на популярной франшизе.
Кроме того, Apple выбрала пять победителей в номинации «Культурное влияние». В ней представлены игры и приложения, «способствующие положительным изменениям»:
- Pok Pok — набор миниигр, предназначенный для обучения детей дошкольного возраста и развития креативности;
- Proloquo — коммуникационное приложение для людей с нарушениями речи;
- Too Good To Go — приложение для снижения количества пищевых отходов;
- Finding Hannah — красочная игра в жанре «Поиск предметов»;
- Unpacking — медитативная головоломка.