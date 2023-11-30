Завершился первый день работы InMerge Innovation Summit

Завершился первый день работы проходящего в Баку инновационного саммита InMerge, организатором которого выступает PASHA Holding. Мероприятие собрало в столице Азербайджана представителей ведущих компаний мира, лидеров мнений и новаторов. В первый день саммита обсуждались текущая ситуация и вызовы в области электронной торговли, финтеха, страховых технологий, искусственного интеллекта, телекоммуникаций и других направлений, а также были организованы воркшопы и презентации стартапов.

С приветственным словом к гостям саммита обратился помощник президента Азербайджана по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов, который отметил, что в Азербайджане ведутся работы по созданию экосистемы, которая будет способствовать развитию инноваций. «Такая экосистема создаст почву для креативного и технологического всплеска и сыграет роль моста между людьми, идеями и ресурсами. В этом году число стартапов в Азербайджане выросло в три раза по сравнению с прошлым годом. Наш народ имеет большой опыт в использовании инноваций. Азербайджан прилагает усилия по их внедрению. Мы добились внедрения инноваций во всех секторах — в создании технопарков, благоприятного бизнеса. Кроме того, предусмотрены комплексные меры по Целям устойчивого развития ООН до 2030 года. Одним из наших национальных приоритетов является создание чистой окружающей среды и обеспечение зеленого роста страны. Учитывая важность образования для процветания каждой нации, правительство создало благоприятные условия для обучения молодежи в высших учебных заведениях мира. Для развития навыков молодежи в сфере ИКТ предоставляются стипендии», — отметил Шахмар Мовсумов.

«Стратегическое расположение Азербайджана позволяет превратить нашу страну в инновационный хаб», — такими словами продолжил тему основных выступлений саммита министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев. Также министр отметил, что к этому процессу необходимо подключить международное сообщество, обеспечив готовность правовой базы и экосистемы. Также министр отметил, что до конца этого года планируется обеспечить 100% населения страны высокоскоростным интернетом. Также министерство ведет переговоры с высшими учебными заведениями, инвесторами и бизнес-ангелами по увеличению их числа.

В своей речи первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев также подчеркнул важность инноваций, которые являются источником жизненной силы для национальной экономики, катализатором роста, конкурентоспособности и финансовой устойчивости. «Стратегия цифровой экономики Азербайджана формируется в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы, — подчеркнул Эльнур Алиев. — планируется поддержать коммерциализацию научно-исследовательской и проектно-технической деятельности. В течение следующего десятилетия, для достижения этой цели, будут профинансированы расходы на исследования, разработку и развитие инфраструктуры.

Эльнур Алиев отметил, что стратегия цифровой экономики Азербайджана будет сосредоточена на таких составляющих, как ускорение цифровизации существующих секторов и развитие цифровых навыков у населения. Кроме того, инвестиции также будут направлены в общенациональные инновации. С этой целью Министерство экономики Азербайджана планирует предпринять ряд мер, включая открытие в следующем году первого Центра цифровых возможностей, который поможет местным компаниям внедрять инновации и цифровизировать процессы для повышения производительности и конкурентоспособности. Также планируется запустить комплексную программу поддержки, которая поможет компаниям в рамках всего процесса цифровизации и внедрения инноваций.

«InMerge Innovation Summit станет очередным шагом на пути к будущему инноваций. Мы все знаем, что инновации приносят новшества и удобство», — сказал выступивший следом директор компании Trendyol Group Эрдем Инан. Он отметил, что в этом году Trendyol начал сотрудничество с PASHA Holding и ABAD, что позволило нарастить базу пользователей до трех миллионов.

Завершило официальную часть открытия саммита выступление сооснователя Apple Стива Возняка, прошедшее в формате беседы с модератором мероприятия Биллом Уильямсом. По традиции, выступая на таких мероприятиях, Возняк вспоминает свою биографию и историю отношений со Стивом Джобсом. Не стало исключением и его выступление в Баку. В заключение рассказа Возняк отметил возрастающую роль искусственного интеллекта, но напомнил, что он создается теми же людьми, а также выразил готовность поддержать молодежь Азербайджана в ее устремлении к изучению новых технологий. Также Стив Возняк призвал азербайджанскую молодежь быть более инициативной.

Продолжился день панельными дискуссиями на темы финтеха и телекома, в рамках которых были обсуждены темы необанков, финансовой стабильности в эру искусственного интеллекта, регуляции API в банковской сфере, вызовам в телекоммуникационной отрасли, а также будущему развертыванию сетей 5G.

В рамках работы саммита был подписан меморандум по развитию инноваций и экосистем стартапов в Азербайджане между Министерством экономики, Министерством науки и образования, SOCAR и PASHA Holding. В церемонии подписания приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, президент SOCAR Ровшан Наджаф и главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов. Документ предусматривает проведение мероприятий и реализацию проектов, нацеленных на развитие инноваций и экосистемы стартапов, сотрудничество по организации программ инкубации для стартапов, реализацию акселерационных программ по выходу стартапов на глобальные рынки и т.д.