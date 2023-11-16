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16 ноября, 2023
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Представлена гибридная Toyota Camry 2025

Toyota Camry 2025

Компания Toyota представила девятое поколение популярного седана Camry. Новая модель Toyota Camry 2025 будет доступна только в гибридной версии. Покупатели смогут выбирать между передне- или полноприводной конфигурацией, а также уровнями комплектации LE, SE, XLE и XSE.

Toyota Camry 2025

Гибридная трансмиссия сочетает в себе 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с электродвигателями. Переднеприводная версия оснащена двумя электродвигателями общей мощностью 225 л.с. Версия AWD добавляет третий мотор-генератор на заднюю ось, увеличивая общую мощность до 232 л.с. Оба силовых агрегата используют бесступенчатую трансмиссию с электронным управлением (eCVT). В гибридной системе используется литий-ионный аккумулятор, емкость пока не раскрывается.

Toyota Camry 2025

Toyota Camry 2025 базируется на той же платформе TNGA-K, которая использовалась в модели восьмого поколения. Имеется переработанная подвеска с новыми амортизаторами и переработанным тюнингом. Новый автомобиль внешне похож на модель восьмого поколения. Та же большая нижняя передняя решетка и тонкие фары. Toyota Camry 2025 получила стандартные светодиодные фары, ходовые огни и задние фонари. Будут предложены новые варианты окраски в дополнение к текущим цветам — Ocean Gem и Heavy Metal.

В салоне машины находится 7,0-дюймовая цифровая приборная панель и 8,0-дюймовый информационно-развлекательным экран. Версии XLE и XSE оснащены 12,3-дюймовыми дисплеями для приборов и мультимедийных функций. Технология включает поддержку беспроводных сетей Apple CarPlay и Android Auto, а также наличие беспроводной зарядной панели. Классы более высокого уровня также оснащены 10-дюймовым проекционным дисплеем. Доступна стереосистема JBL с девятью динамиками.

Все модификации Camry 2025 года оснащены набором технологий Toyota Safety Sense 3.0, включающий систему предупреждения столкновений, которая обнаруживает транспортные средства и пешеходов, адаптивный круиз-контроль, систему помощи при выезде с полосы движения, систему помощи при движении по дорожным знакам, автоматический дальний свет, мониторинг слепых зон и предупреждение о перекрестном движении сзади. XLE и XSE предлагают дополнительный пакет Premium Plus, который добавляет систему помощи при пробках, систему предупреждения о перекрестном движении спереди, систему помощи при смене полосы движения, монитор с панорамным обзором, а также систему помощи при парковке спереди и сзади с автоматическим торможением.

Toyota Camry 2025 поступит в продажу весной 2024 года. Цены производитель пока не называет.

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