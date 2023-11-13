Криптокошелек TON стали внедрять в Telegram по всему миру

Telegram начал полномасштабное внедрение криптовалютного кошелька TON на базе The Open Network. Быстрый доступ к криптокошельку будет появляться у пользователей в разных регионах мира постепенно. Вначале развертывание начнется в странах Африки и Латинской Америки, в первом квартале 2024 года – в странах MENA, Восточной Европы и Азии, а во втором квартале 2024 года – во всех остальных странах (за исключением США).

Интегрированный в мессенджер финансовый инструмент отделен от уже доступного миллионам пользователей Telegram кошелька, который функционирует в формате бота.

Хотя платформа TON является официальным блокчейном мессенджера, она работает как автономный протокол. Главный инвестиционный директор Telegram Джон Хайман (John Hyman) подчеркнул, что мессенджер по-прежнему планирует оставаться таковым и не намеревается выходить в криптовалютный сектор. Но он будет обеспечивать проект TON необходимыми инструментами и инфраструктурой для обслуживания клиентов по всему миру.

Недавно Toncoin, выступающий официальной криптовалютой TON, достиг максимальной цены с прошлого года, благодаря новым возможностям Telegram — внедрение функции проведения розыгрышей. Сегодня Toncoin занимает десятое место в мире по уровню капитализации, она превышает $9 млрд.