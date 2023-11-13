В Kaspersky Safe Kids появился новый функционал управления экранным временем

В обновлённой версии решения родительского контроля Kaspersky Safe Kids дети в один клик могут запрашивать дополнительное время на использование устройства. Теперь родителям не нужно добавлять его вручную в настройках — вместо этого достаточно одобрить или отклонить запрос ребёнка, нажав на уведомление. Новый функционал призван облегчить взаимодействие между детьми и родителями в рамках приложения.

По данным опроса* «Лаборатории Касперского», 42% детей в Азербайджане проводят в интернете один-два часа в день. Родители часто видят проблему в количестве времени, которое подрастающее поколение уделяет гаджетам, и пытаются её решить. Так, стараются ограничить время в интернете своему ребёнку 76% опрошенных взрослых.

Дети могут запрашивать дополнительное время прямо на главном экране приложения. При этом им не нужно выбирать новый временной промежуток — взрослые сами могут его настроить. Кроме того, на главном экране в родительской версии решения доступна подробная и наглядная статистика использования дополнительного времени.

Новая опция доступна родителям и детям, которые пользуются Android-устройствами, либо когда у взрослого гаджет на iOS, а у ребёнка — на Android, а также пользователям macOS и Windows. В будущем функционал планируется расширить, чтобы им смогли воспользоваться все владельцы iOS-девайсов.

«Прежде чем давать ребёнку устройство, стоит выставить настройки, в том числе те, что помогают ограничивать время, которое дети проводят с гаджетами. Решения для родительского контроля могут стать хорошим помощником в развитии полезных цифровых привычек. Но при этом родителям важно объяснять детям, почему они их устанавливают, и, конечно, самим следовать тем правилам, которые они транслируют», — говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель Kaspersky в Азербайджане.

Подробнее о Kaspersky Safe Kids можно узнать на сайте: www.kaspersky.ru/safe-kids.

* Опрос проведён компанией ERA Marketing Center в декабре 2022 года. Методом face-to-face были опрошены жители города Баку, Гянджа и Сумгаит, которые сталкивались с кибермошенничеством. Было опрошено 300 человек в возрасте старше 18 лет.