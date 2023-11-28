Как запатентованная технология QSAL от QNAP предотвращает одновременные сбои нескольких твердотельных накопителей

По сравнению с жесткими дисками твердотельные накопители (SSD) более устойчивы к ударам и вибрациям, а их производительность продолжает улучшаться каждый день с развитием технологий. Так что использование твердотельных накопителей продолжает расти, а многие профессиональные пользователи и организации начинают активно их использовать. Но чтобы максимально раскрыть их удивительный потенциал, вам нужны не только сами накопители, но и подходящий NAS! Операционная система QuTS Hero, предлагающая гибкость в настройке, а также обеспечивающая высокую производительность и долговечность твердотельных накопителей, превращает QNAP NAS именно в такое хранилище, позволяя достичь практически корпоративного уровня.

Тем не менее, крайне важно понимать, что все SSD имеют определенный срок службы, определяемый конечным числом и интенсивностью операций записи, и заранее подумать о предотвращении повреждения данных на них. Кроме того, необходимо учитывать, что одновременный сбой нескольких твердотельных накопителей в одной группе RAID приводит не только к сбою самого RAID, но и возможной потере данных, ведь даже восстановление данных с одного поврежденного SSD является довольно сложной и трудоемкой задачей. А риск неизбежной потери данных в случае использования RAID оказывается чрезвычайно высок.

Операционная система QuTS Hero на базе ZFS поддерживает запатентованный QNAP алгоритм QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling), который повышает защиту данных, предотвращая одновременный выход из строя нескольких твердотельных накопителей в одной и той же группе RAID следующих типов: RAID 5, 6, 50, 60 и TP (Triple Parity). Алгоритм QSAL регулярно определяет срок службы и надежность SSD. Когда срок службы твердотельного накопителя падает ниже 50%, QSAL динамически распределяет избыточное пространство и предоставляет достаточно времени для восстановления, прежде чем накопитель выйдет из строя. Это предотвращает одновременные отказы нескольких твердотельных накопителей и повышает надежность всей системы. QSAL оказывает минимальное влияние на использование дискового пространства, при этом значительно увеличивает надежность доступности данных для RAID SSD.

Как работает QSAL

При возникновении сбоя твердотельного накопителя RAID переходит в режим пониженной производительности. Восстановление RAID может занять длительное время (от нескольких часов до недель), что может привести к дальнейшей потере данных, а также повлияет на производительность системы в целом. Автоматическая замена диска в RAID запасными (эта функция поддерживается в QTS 5.1/QuTS Hero 5.1) перемещает данные с поврежденного диска в группе RAID на запасной диск до того, как данные на нем будут полностью повреждены, что значительно повышает надежность системы. Рекомендуется включить QSAL до того, как срок службы твердотельного накопителя достигнет 50%, чтобы предотвратить риск повреждения RAID SSD из-за недостаточного времени восстановления.

Прогнозирование выхода из строя диска осуществляется с помощью искусственного интеллекта от мирового лидера на рынке инструментов для тестирования интерфейсов IТ-хранилищ — компании ULINK. Анализатор, основанный на облачном механизме искусственного интеллекта, использует исторические данные об использовании миллионов дисков, позволяя интеллектуально спрогнозировать, что один из ваших дисков находится на грани отказа. Это позволяет спланировать замену дисков и продолжать обслуживание до того момента, как произойдет сбой диска. Благодаря удобному интерфейсу DA Drive Analyser вы можете проверить как оценку срока службы, так и состояние здоровья диска, включая встроенную диагностику накопителя, температуру и тест IOPS. Вы также можете просмотреть дополнительную информацию о своих накопителях на портале ULINK DA. Благодаря DA Drive Analyser неожиданные сбои дисков остались в прошлом. NAS QNAP отслеживает необработанные данные о состоянии дисков, записывает системные события и ежедневно загружает эти данные в облачный механизм искусственного интеллекта. После сбора данных об использовании диска в течение минимум 14 дней у искусственного интеллекта уже будет достаточно данных для анализа возможности его отказа.

В итоге QSAL помогает избежать одновременного сбоя нескольких твердотельных накопителей, предотвращает сбой RAID SSD и повышает уровень защиты данных. Использование этого алгоритма упрощает планирование IТ-бюджета за счет сокращения непредвиденных потребностей в закупках твердотельных накопителей. К тому же QSAL оказывает лишь ограниченное влияние на использование пространства хранения с незначительным снижением производительности, что значительно улучшает общую защиту данных, особенно на твердотельных накопителях.