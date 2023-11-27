Опубликованы фото нового интерфейса и салона Tesla Cybertruck

В Сети появились фотографии Tesla Cybertruck, показывающие новый пользовательский интерфейс, салон и другие детали пикапа.

На опубликованных фотографиях можно увидеть огромный сенсорный экран, расположенный сбоку от водителя, а также новый пользовательский интерфейс информационно-развлекательной системы, отличный от того, который сейчас используется в других электрокарах Tesla.

Также показаны передние сиденья, прозрачная стеклянная крыша, боковое зеркало, большой стеклоочиститель и небольшой передник багажник с надписью «Cybertruck». Подвеску можно установить на высокий, низкий или входной режим, в зависимости от дороги, по которой едет пикап.

Поставки Tesla Cybertruck начнутся 30 ноября, но первая партия будет включать 10 машин. По словам Илона Маска, сейчас компания способна производить 125 000 пикапов в год.