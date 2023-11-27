Компании F5 Networks, Ultra Technologies и BAKOTECH провели мероприятие, посвященное решениям по безопасной доставке приложений

23 ноября Ultra Technologies и BAKOTECH организовали бизнес-завтрак, посвященный решениям компании F5 Networks в сфере безопасной доставки приложений. Обратившиеся с приветственным словом к участникам мероприятия, в число которых входили заказчики Ultra Technologies, Шахмир О. (BAKOTECH) и Джейхун М. (Ultra Technologies) отметили, что в современной цифровой среде обеспечение бесперебойной и эффективной доставки ваших приложения имеет очень важное значение. Злоумышленники заинтересованы в финансовой выгоде и, как следствие, нацелены на web-приложения, мобильные приложения и API. Использование уязвимостей и управление бизнес-логикой этих приложений потенциально может привести к утечке данных, захвату учетных записей и мошенничеству, что может серьезно отразиться на вашем бизнесе. Чтобы эффективно противостоять этим угрозам, необходимо организовать комплексную доставку приложений с помощью решение, которое оптимизирует производительность и доступность ваших цифровых услуг. Кроме того, надежное и безопасное решение, которое обеспечит безопасную среду для ваших приложений и данных, надежно защитит ваши цифровые активы от потенциальных уязвимостей.

Основной доклад инженера компании BAKOTECH Маиса Агаева был посвящен контроллеру доставки приложений BIG-IP от компании F5 Networks. Это флагманское решение, которое представляет собой контроллер доставки приложений, размещаемый как аппаратное решение, так и виртуальное. Оно имеет набор программных модулей, работающих на общей платформе. Клиент может самостоятельно выбрать состав модулей в зависимости от схемы лицензирования. F5 BIG-IP дает возможность распределить нагрузку рабочих серверов, приняв на себя обязанности по балансировке нагрузки внутренних и географически отдаленных серверов; управлению подключениями с несколькими провайдерами и выбор наиболее подходящего соединения; анализу пакетов на всех уровнях модели OSI и противостояние любым несанкционированным попыткам доступа; проверке подлинности и авторизация пользователей; кэшированию web-страниц со всевозможными функциями настройки; выполнению SSL-шифрации и дешифрации.

Данный комплекс включает в себя следующие модули:

F5 BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) — Балансировщик и оптимизатор траффика. Помогает обеспечить пользователям надежный, безопасный и оптимизированный доступ к приложениям.

— Балансировщик и оптимизатор траффика. Помогает обеспечить пользователям надежный, безопасный и оптимизированный доступ к приложениям. F5 BIG-IP DNS (ранее Global Traffic Manager) — модуль, который позволит решить задачу распределения запросов и нагрузки на корпоративные приложения и систему DNS на основании определенных политик (правил), расположения серверов приложений в дата центрах и их производительности, а также территориального местоположения клиентов. В итоге, благодаря функционалу BIG-IP DNS, клиент получает доступ к ресурсу в ближайшем доступном дата-центре. Также в модуле реализованы механизмы обеспечения безопасности системы доменных имен, которые позволяют отразить различного рода атаки на систему без ущерба ее производительности.

— модуль, который позволит решить задачу распределения запросов и нагрузки на корпоративные приложения и систему DNS на основании определенных политик (правил), расположения серверов приложений в дата центрах и их производительности, а также территориального местоположения клиентов. В итоге, благодаря функционалу BIG-IP DNS, клиент получает доступ к ресурсу в ближайшем доступном дата-центре. Также в модуле реализованы механизмы обеспечения безопасности системы доменных имен, которые позволяют отразить различного рода атаки на систему без ущерба ее производительности. BIG-IP Advanced Firewall Manager (AFM) — высокопроизводительный межсетевой экран, в задачи которого входит защита дата центров и сетевой инфраструктуры компании от угроз из внешней сети. Он позволит отразить более 38 типов DDoS атак (напр., ICMP flood, SYN flood, TCP connect и т. д.), что позволит обеспечить безопасность ваших приложений еще на периметре сети.

— высокопроизводительный межсетевой экран, в задачи которого входит защита дата центров и сетевой инфраструктуры компании от угроз из внешней сети. Он позволит отразить более 38 типов DDoS атак (напр., ICMP flood, SYN flood, TCP connect и т. д.), что позволит обеспечить безопасность ваших приложений еще на периметре сети. F5 BIG-IP Advanced Web Application Firewall (Advanced WAF) — Менеджер безопасности приложений. Передовой брандмауэр для веб-приложений или Web Application Firewall. Защищает критически важные приложения от основных проблем информационной безопасности, включая те, которые перечислены в OWASP Top Определяет вредоносный, легитимный и аномальный трафик, справляется с L7 DoS/DDoS, атаками Brute force, включениями (SQL, XSS, XML), брандмауэр XML/AJAX. Защищает приложения от автоматизированных атак ботов и других злонамеренных действий.

— Менеджер безопасности приложений. Передовой брандмауэр для веб-приложений или Web Application Firewall. Защищает критически важные приложения от основных проблем информационной безопасности, включая те, которые перечислены в OWASP Top Определяет вредоносный, легитимный и аномальный трафик, справляется с L7 DoS/DDoS, атаками Brute force, включениями (SQL, XSS, XML), брандмауэр XML/AJAX. Защищает приложения от автоматизированных атак ботов и других злонамеренных действий. F5 BIG-IP Access Policy Manager (APM) — Менеджер политики доступа. Полноценное решение для контроля доступа пользователей к приложениям, SSL-VPN, SSO, защищенный портал (web top), встроенные механизмы строгой аутентификации (OTP) и проверки устройства на стороне клиента.

Вторая часть выступления Маиса Агаева пошла в интерактивном режиме с наглядной демонстрацией возможностей решения F5 BIG-IP на примере демо-версии. По итогам мероприятия была проведена викторина, позволившая закрепить полученную информацию. Троим победителям были вручены ценные призы.