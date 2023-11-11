Humane выпустил Ai Pin — носимое устройство без дисплея с интегрированным ChatGPT

Стартап Humane, основанный экс-дизайнером Apple Имраном Чаудри (Imran Chaudhri), выпустил свое первое устройство под названием Ai Pin, призванное заменить смартфон.

AI Pin крепится с помощью магнита на одежду. В крепление встроена заменяемая батарея, а в комплекте есть две дополнительные АКБ, чтобы их можно было менять на ходу. Устройство в алюминиевом корпусе весит около 34 гр., а вес батареи составляет 20 гр.

Управление осуществляется голосовыми командами, жестами, а также небольшой сенсорной панелью. В Ai Pin встроен небольшой лазерный проектор, с помощью которого изображение выводится на ладонь пользователя. AI Pin выполняет почти все функции традиционного смартфона с голосовым помощником: может совершать звонки, устанавливать напоминания и отвечать на вопросы.

Ключевой особенностью Humane AI Pin является интегрированный ChatGPT. Голосовой помощник на базе языковой модели может похвастаться широким набором знаний. Он расскажет состав любого продукта, подберет песню на заданную тему, займется переводом иностранных языков, а также напишет текстовое сообщение своими словами по нужному сценарию и отправит его абоненту из телефонной книги. AI Pin будет подключаться к моделям искусственного интеллекта OpenAI с помощью программного обеспечения под названием AI Mic. Чтобы пообщаться с помощником Ai Mic, нужно будет нажать на панель с удержанием.

AI Pin работает на базе процессора Snapdragon (модель неизвестна). Установлена собственная ОС Cosmos. Встроенная камера имеет 13 Мп сенсор и будет способна записывать видео после обновления прошивки устройства. Вдобавок камеру может использовать ИИ, чтобы «увидеть» предмет, о котором его спросили. Все пользовательские запросы, фотографии, заметки, напоминания и другие данные хранятся в облаке и доступны через веб-интерфейс.

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Гаджет поступит в продажу на рынке США 16 ноября по цене $699. В комплект войдут два аккумулятора, зарядная панель, чехол для зарядки, кабель и сетевой адаптер. Выход в интернет Ai Pin осуществляет через сеть виртуального оператора связи, работающим в сотрудничестве с T-Mobile. Тариф на использование его услуг составляет $24 в месяц.