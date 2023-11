Netflix анонсировал анимационный фильм по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix анонсировал анимационный фильм «Ведьмак: Сирены глубин» (The Witcher: Sirens of The Deep), по вселенной «Ведьмака».

Действие фильма развернtтся между пятым и шестым эпизодами первого сезона «Ведьмака». В основу картины лег рассказ Анджея Сапковского «Немного жертвенности».

По сюжету фильма Геральт получает заказ расследовать серию нападений в прибрежной деревне, в результате чего оказывается втянут в многовековой конфликт между людьми и сиренами.

Геральта озвучит Даг Кокл, известный по озвучке персонажа в англоязычной версии игр из серии «Ведьмак» от CD Projekt RED. Йеннифэр из Венгерберга озвучит Аня Чалотра, а Лютика — Джои Бэти, известные по сериалу «Ведьмак» от Netflix. Сценарий написан авторами сериала «Ведьмак» Майком Островски и Рэй Бенджамин, а продюсером выступила шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик.



Релиз анимационного фильма состоится в конце 2024 года на Netlix.