spot_img
11 ноября, 2023
ДомойAVКинематографNetflix анонсировал анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix анонсировал анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix

Стриминговый сервис Netflix анонсировал анимационный фильм «Ведьмак: Сирены глубин» (The Witcher: Sirens of The Deep), по вселенной «Ведьмака».

Действие фильма развернtтся между пятым и шестым эпизодами первого сезона «Ведьмака». В основу картины лег рассказ Анджея Сапковского «Немного жертвенности».

По сюжету фильма Геральт получает заказ расследовать серию нападений в прибрежной деревне, в результате чего оказывается втянут в многовековой конфликт между людьми и сиренами.

Геральта озвучит Даг Кокл, известный по озвучке персонажа в англоязычной версии игр из серии «Ведьмак» от CD Projekt RED. Йеннифэр из Венгерберга озвучит Аня Чалотра, а Лютика — Джои Бэти, известные по сериалу «Ведьмак» от Netflix. Сценарий написан авторами сериала «Ведьмак» Майком Островски и Рэй Бенджамин, а продюсером выступила шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик.

Релиз анимационного фильма состоится в конце 2024 года на Netlix.

Предыдущая статья
Humane выпустил Ai Pin — носимое устройство без дисплея с интегрированным ChatGPT
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,101ФанатыМне нравится
1,016ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»