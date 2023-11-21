Глава Salesforce предложил работу сотрудникам OpenAI, которые собираются покинуть компанию

Генеральный директор компании Salesforce Марк Бениофф (Marc Benioff) предложил трудоустроить у себя всех научных сотрудников OpenAI, которые собираются подать заявление об уходе с полной оплатой денежных средств и акций OTE.

Salesforce will match any OpenAI researcher who has tendered their resignation full cash & equity OTE to immediately join our Salesforce Einstein Trusted AI research team under Silvio Savarese. Send me your cv directly to [email protected]. Einstein is the most successful… pic.twitter.com/1RXoc9ekeo — Marc Benioff (@Benioff) November 20, 2023

Бениофф опубликовал в соцсети X свое предложение после увольнения Сэма Альтмана и ультиматума, которые выдвинули совету директоров 505 из 700 сотрудников OpenAI. Они пригрозили уйти из компании в Microsoft, если Альтман и бывший президент OpenAI Грег Брокман не будут восстановлены в должностях.

Глава Salesforce предложил сотрудникам OpenAI трудоустройство в исследовательском подразделении Salesforce Einstein Trusted AI под руководством Сильвио Саварезе (Silvio Savarese).