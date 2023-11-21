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22 ноября, 2023
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Глава Salesforce предложил работу сотрудникам OpenAI, которые собираются покинуть компанию

Salesforce

Генеральный директор компании Salesforce Марк Бениофф (Marc Benioff) предложил трудоустроить у себя всех научных сотрудников OpenAI, которые собираются подать заявление об уходе с полной оплатой денежных средств и акций OTE.

Бениофф опубликовал в соцсети X свое предложение после увольнения Сэма Альтмана и ультиматума, которые выдвинули совету директоров 505 из 700 сотрудников OpenAI. Они пригрозили уйти из компании в Microsoft, если Альтман и бывший президент OpenAI Грег Брокман не будут восстановлены в должностях.

Глава Salesforce предложил сотрудникам OpenAI трудоустройство в исследовательском подразделении Salesforce Einstein Trusted AI под руководством Сильвио Саварезе (Silvio Savarese).

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