Акции Microsoft взлетели до максимума после найма экс-главы OpenAI Сэма Альтмана

Акции Microsoft выросли на 2,74%, до $379,99 за бумагу к моменту закрытия торгов на бирже NASDAQ в понедельник, 20 ноября. В результате котировки Microsoft обновили исторический максимум, превысив прежний рекорд $376,35 за бумагу, установленный 16 ноября 2023 года. Этому способствовала новость о приеме на работу в Microsoft бывшего генерального директора компании OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman).

Как известно, в конце прошлой недели совет директоров OpenAI неожиданно объявил об увольнении гендиректора компании Сэма Альтмана. Вместе с ним компанию покинули ее соучредитель Грег Брокман (Greg Brockman), а также три старших разработчика. Позднее стало известно, что Альтман вместе с коллегами присоединились к Microsoft. Об этом сообщил гендиректор компании Сатья Наделла (Satya Nadella), добавив, что Альтман возглавит новую группу передовых исследований в области искусственного интеллекта.

В дополнение к этому большая часть сотрудников OpenAI подписала открытое письмо с призывом к отставке совета директоров и требованием вернуть Альтмана и Брокмана. В противном случае 505 из 700 сотрудников компании пригрозили уйти из OpenAI в Microsoft. В начале этой недели стало известно, что найм Альтмана и Брокмана в Microsoft еще не состоялся официально.

Управляющий директор RBC Capital Markets Риши Джалурия (Rishi Jaluria) назвал последние несколько дней «самыми насыщенными на события» за более чем десятилетний период его работы в сфере программного обеспечения. Джалурия назвал конечный результат происходящего «огромным переворотом для Microsoft», поскольку он считает софтверного гиганта лидером в области генеративных нейросетей.