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21 сентября, 2024
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Gamesummit Winter Edition: крупнейший игровой фестиваль возвращается в декабре

Gamesummit Winter Edition 2024, который пройдет 8 декабря во Дворце спорта в Баку, станет одним из самых ярких событий этой зимы для всех поклонников видеоигр и косплея. Участники фестиваля смогут погрузиться в мир видеоигр, аниме, косплея и K-pop, наслаждаясь насыщенной программой, включающей киберспортивные турниры, выступления танцоров и косплей-шоу. Особое внимание будет уделено играм, созданным в Азербайджане — на мероприятии состоятся их презентации, а также будет организована экспо-зона, где гости смогут ближе познакомиться с новинками локальной игровой индустрии. Кроме того, для разработчиков и энтузиастов пройдет хакатон, где участники представят идеи для новых игр.

Gamesummit зарекомендовал себя как ключевое событие в сфере видеоигр в Азербайджане. Так, на предыдущем мероприятии, которое посетили около 27 тысяч человек, выступали такие звезды, как DJ Джон Ньюман, а также эксперт в области разработки игр Рами Исмаил. Этот опыт закрепил за Gamesummit статус международно значимого фестиваля, привлекая внимание геймеров и специалистов со всего мира.

Организацию Gamesummit поддерживают большинство министерств Азербайджана, крупные международные и местные компании.

Не пропустите шанс стать частью этого захватывающего мероприятия!

Билеты можно приобрести на официальном сайте по этой ссылке: https://iticket.az/events/other/game-summit-2024/128866

Все вопросы, связанные с организацией мероприятия, можно задать на официальных страницах мероприятия в социальных сетях:

https://www.instagram.com/gamesummitai

https://t.me/GameSummit

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